Janneke e Brix si separano con un finale esplosivo.

Dopo 19 casi e quasi un decennio, l'ultimo atto di Margarita Broich e Wolfram Koch a "Tatort" di Francoforte è arrivato.

Cosa succede?

Incontriamo Tristan Grünfels (Matthias Brandt), uno psicologo e ufficiale di supporto alle vittime della polizia di Francoforte. Grünfels, a 53 anni, lotta con la sua relazione con la famiglia, si impegna in un dialogo interiore e trova difficile mantenere il controllo. Una mattina, mentre salva alcuni dipinti dalla spazzatura parcheggiando illegalmente in una zona di sosta vietata, Grünfels scambia parole accese con un ufficiale della sosta. In seguito, la donna viene trovata morta, malmenata, e c'è una traccia del suo sangue sulle opere d'arte salvate.

Mentre il suo io interiore lo persuade a costituirsi, Grünfels viene convocato dai detective Janneke (Margarita Broich) e Brix (Wolfram Koch) - non per denunciare un crimine, ma per supportare la vittima delle sue azioni. Nel frattempo, la sua vita personale precipita ulteriormente fuori controllo; sua moglie ha una relazione, sua figlia remnants incinta da un giovane artista digitale, e suo figlio salta la scuola e si dedica alla marijuana. Nel frattempo, Brix è coinvolto in una lotta per il potere con il boss del crimine Leonardo Muller, che lui crede responsabile della morte di un informatore, mentre Muller manipola il fratello di Grünfels, Hagen, attraverso i suoi debiti di gioco. Man mano che i pezzi vanno al loro posto, si profila un conflitto letale.

Cosa c'è veramente al centro di tutto?

La storia ruota principalmente intorno all'addio di Janneke e Brix: dopo aver lavorato a "Tatort" per quasi un decennio e 19 casi, è ora per la coppia di andare in pensione. Come omaggio, la Radiotelevisione della Bassa Sassonia sta trattando il loro ultimo caso come un thriller mozzafiato, una deliziosa commedia nera e un sottile accenno di romanticismo.

C'è una scena facoltativa da saltare?

Non proprio. Per coloro che preferiscono un "Tatort" più convenzionale, potrebbero voler bypassare gli aspetti più sperimentali di questo episodio - anche se non si allontana mai così tanto come alcuni degli episodi a Wiesbaden, solo a pochi chilometri di distanza.

Cosa lo rende così coinvolgente?

C'è molto da essere coinvolti: la dinamica familiare intensa, la scena surrealista della cena per tre, il climax finale, o l'eccezionale interpretazione di Matthias Brandt come psicologo instabile. A un certo punto, potresti trovare te stesso a ripetere, incredulo, "wow".

Come lo valuterei?

Un perfetto 10. L'ultimo atto di Janneke e Brix è sia un finale soddisfacente per la coppia di detective che un forte argomento per cui "Tatort" rimane un punto di riferimento della televisione tedesca, nonostante occasionali cali.

