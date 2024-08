Janet Jackson rivela che Stevie Wonder, Tracy Chapman e Samuel L. Jackson sono parenti suoi

In un'intervista con Scott Mills su BBC Sounds, Jackson è stata interrogata se fosse vero che è imparentata con un'altra leggenda della musica, Stevie Wonder.

"È nostro cugino", ha detto Jackson mentre Mills esprimeva shock. "Non lo sa molta gente. È nostro cugino dal lato di mia madre".

Ma non è tutto.

Jackson ha aggiunto: "Così come Tracy Chapman. E anche Samuel L. Jackson".

Mills era come tutti noi mentre la sua mente veniva folgorata. È riuscito a far confermare a Jackson che Wonder, Chapman e Jackson sono tutti cugini.

Lei ha anche scherzato che Samuel L. Jackson, famoso per i suoi ruoli nei film "Pulp Fiction", "Captain Marvel" e "Snakes on a Plane", non è uno dei suoi fratelli nonostante il cognome condiviso.

Janet Jackson è attualmente in tour per celebrare i suoi decenni di successi. E non è l'unica membro della famiglia Jackson a cavalcare l'onda del successo.

Chapman, nota per la sua vita privata molto riservata, sta vivendo un po' di revival della sua carriera, grazie all'artista country Luke Combs che ha coperto il suo successo del 1988 "Fast Car".

Questa cover che ha raggiunto la vetta della classifica Country Airplay lo scorso anno ha reso Chapman la prima donna nera a raggiungere la vetta della classifica da quando è stata istituita nel 1990.

Lei e Combs hanno ricevuto una standing ovation per la loro esibizione ai Grammy di febbraio.

CNN ha contattato i rappresentanti di Wonder, Chapman e Samuel L. Jackson per un commento.

