Janet Jackson rivela che e' successo un altro incidente con il guardaroba, questa volta vicino alla regina Elisabetta.

La famosa intrattenitrice e performer ha servito la bevanda regalmente deliziosa in un video collaborato con Vogue Britannico per la loro serie "Vita in Sguardi", che è andato in onda il giovedì. In questo segmento, ha condiviso un aneddoto umoristico riguardante il suo famoso "Rhythm Nation" abbigliamento.

"Stavo performando per la regina Elisabetta e stavamo facendo 'Rhythm Nation'", ha ricordato. "Come previsto, non appena sono andata in accovacciata, i miei pantaloni si sono spaccati proprio sul mio fondoschiena."

Fermati! Siamo ancora sconvolti dalla scoperta dei parenti famosi di Jackson e ora questo?

"Non potevo crederci che fosse successo", ha ammesso Jackson. "Ho pensato 'Oh mio Dio!'"

La icona ha rivelato di essere certa dell'incidente quando ha sentito una brezza "dietro" dalla spaccatura nei suoi pantaloni. Ha dovuto modificare il suo atto prima di performare per la regina.

"Mi sono assicurata di non voltarle mai le spalle, qualcosa che era parte della coreografia", ha condiviso Jackson. "Ho solo continuato a guardarla direttamente invece."

Jackson ha anche discusso delle origini della famosa chiave che indossava su un orecchino a cerchio - gestiva la manutenzione degli animali nella sua casa famigliare, che era il suo metodo per portare la chiave - e la sua collaborazione con il fratello Michael Jackson nel video musicale "Scream".

Il video divertente ha attirato molta attenzione a causa dell'inaspettato inconveniente del guardaroba durante la sua performance. La routine di performance di Jackson ha dovuto essere ajustata per evitare ulteriori inconvenienti.

Nonostante il problema tecnico, l'intrattenitrice ha continuato a conquistare il pubblico con il suo fascino e talento, dimostrando che i veri intrattenitori non lasciano mai un piccolo intoppo influenzare la loro performance.

Leggi anche: