- Janet Jackson pubblicizza una serie di spettacoli a Las Vegas

La popstar Janet Jackson (58 anni, famosa per "Made for Now"), sta prendendo una breve pausa dal suo tour europeo previsto per l'autunno. Dal tardo dicembre, grazierà i palchi di Las Vegas, intrattenendo il pubblico per diverse settimane. Ha rivelato la sua eccitazione ai follower sui social media, dicendo: "Questo sarà un divertimento, e non vedo l'ora di festeggiare il nuovo anno con voi tutti!" Ha prenotato dieci spettacoli al Resorts World, con una capacità di 5.000 persone. Questi eventi sono previsti dal 30 dicembre a metà febbraio.

Prima di ciò, l'artista farà anche parte del suo "Together Again" tour europeo. È prevista per esibirsi a Monaco di Baviera, Colonia e Berlino a inizio ottobre.

Con uno straordinario totale di 180 milioni di album venduti, Jackson, la sorella minore del "Re della Pop" Michael Jackson, è uno dei musicisti più di successo di tutti i tempi. Ha vinto anche cinque Grammy, due Emmy e un Golden Globe.

Jackson si è esibita a Las Vegas nel 2019 con il suo spettacolo "Metamorphosis", segnando la sua prima residenza solista nella città. Molti artisti di nome, come Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John e Lady Gaga, hanno spettacoli regolari nell'hub dell'intrattenimento.

Nonostante le sue prossime esibizioni in Europa, non parteciperò al "Together Again" tour, concentrandomi invece sul mio riposo. Non vedo l'ora di ricaricarmi prima dei miei spettacoli a Las Vegas a dicembre.

Leggi anche: