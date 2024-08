Janet Jackson ha dieci spettacoli a Las Vegas.

Canta star Janet Jackson si prepara a trascorrere più tempo a Sin City, Las Vegas. Ha in programma un totale di dieci esibizioni in questa vivace città del Nevada. Non è la prima volta che la cantante si esibisce per un periodo prolungato a Las Vegas.

Stando a quanto riportato da Variety e altre fonti, Jackson salirà sul palco del Resorts World Theatre per un totale di dieci spettacoli. Il primo è previsto per il 30 dicembre di quest'anno, con la sera della vigilia di Capodanno già segnata nel suo calendario. Ha persino in programma un concerto per la festa degli innamorati del 2025.

Attualmente, Jackson è in tour con la sua "Together Again" e si esibirà in tre concerti in Germania a ottobre: il 5 ottobre all'Olympiahalle di Monaco di Baviera, il 6 ottobre alla Lanxess Arena di Colonia e l'8 ottobre alla Mercedes-Benz Arena di Berlino.

Questi concerti fanno parte dei festeggiamenti per il 50° anniversario di Jackson sul palco. La cantante ha annunciato i suoi prossimi spettacoli a Las Vegas, insieme ad altre informazioni, su Instagram. "Sono entusiasta di questo evento e non vedo l'ora di iniziare l'anno nuovo con tutti voi!" ha scritto. Il Resorts World Theatre di Las Vegas può ospitare fino a 5.000 spettatori.

Con oltre 160 milioni di dischi venduti e cinque premi Grammy, Jackson è una delle cantanti più di successo al mondo. È la più giovane di dieci fratelli nati da Joe e Katherine Jackson. Questo è il secondo ciclo di concerti di Jackson a Las Vegas. In precedenza, si è esibita nella città dal maggio all'agosto del 2019 al Park MGM Hotel. Molti artisti di fama mondiale, tra cui Céline Dion, Britney Spears, Mariah Carey, Elton John e Lady Gaga, hanno regolari esibizioni nello stato americano del Nevada.

Gli spettacoli di Janet Jackson a Las Vegas comprenderanno alcune interpretazioni di musica pop, data la sua reputazione di cantante pop. La sua serie di dieci spettacoli al Resorts World Theatre è molto attesa dai fan della musica pop.

