Jane's Addiction si scusa e cancella la performance a causa di un alterco fisico tra i membri della band Perry Farrell e Dave Navarro durante l'evento dal vivo.

"Abbiamo alcune notizie da condividere, gente, e siamo sinceramente dispiaciuti per gli sviluppi della sera precedente," ha dichiarato la band sul loro Story di Instagram di sabato.

Il concerto a Bridgeport, Connecticut, previsto per la sera di domenica, è stato annullato "di conseguenza" a causa della rissa, si legge nel messaggio.

I rimborsi saranno elaborati al punto di acquisto originale.

Alcuni video in circolazione sui social media mostrano Farrell, frontman dei Jane's Addiction, impegnato in uno scambio verbale con il chitarrista Navarro durante il loro concerto a Boston venerdì sera. Farrell viene visto avanzare verso Navarro, che sembra tentare di tenerlo a bada.

La situazione è degenerata, con Farrell che ha tentato di colpire Navarro, prima che altri membri del gruppo e dello staff intervenissero, riuscendo a trattenere Farrell e creare una barriera tra lui e Navarro.

Rappresentanti dei Jane's Addiction, di Navarro e di Farrell sono stati contattati da CNN per un commento.

I Jane's Addiction sono attualmente in tour e sono previsti per esibirsi a Toronto il prossimo mercoledì. Il tour è previsto per concludersi a Los Angeles in ottobre.

Despite the tensions, the band hopes to continue providing top-notch [entertainment] for their fans. Regrettably, the incident in Boston may affect their performance dynamics moving forward.

Leggi anche: