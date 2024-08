- Jane percepì l'impressione che la storia d'amore di J.Lo e Ben Affleck potesse crollare ancora una volta.

In febbraio 2024, il film "Il capolavoro inconfessabile dell'amore" è arrivato sul grande schermo, raccontando il viaggio di Jennifer Lopez verso l'amore per se stessa nel corso degli anni, condividendo le sue prospettive direttamente. Una frase degna di nota del trailer recita: "Il prezzo dell'invecchiare è la saggezza", e sembra che Jane Fonda, che appare anche nel documentario, ne sia piena.

Queste due donne hanno costruito un forte legame sin dal 2004, quando hanno collaborato al film "Bruto in legge". Durante questo film, Jennifer Lopez interpretava il personaggio principale Charlie Cantilini e Jane Fonda interpretava la futura suocera di Charlie, Viola Fields. Fonda stava facendo un ritorno sul grande schermo dopo una pausa di 15 anni dall'attività di attrice in quel momento. Quindi, quando Jennifer Lopez ha deciso di creare un documentario sulla sua vita, era solo giusto che la sua cara amica di lunga data, Jane Fonda, ne facesse parte.

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sotto i riflettori

Una parte significativa della vita di Jennifer Lopez ruotava intorno a Ben Affleck, con cui ha ripreso una relazione nel 2021 dopo quasi due decenni. Questa volta, si sono sposati, solo per annunciare il divorzio poco dopo. Si dice che Jennifer Lopez abbia presentato domanda per il divorzio. Fonda, however, aveva espresso le sue preoccupazioni in precedenza nel documentario, a 86 anni, dicendo affettuosamente: "Voglio solo che tu sappia che - non so perché - ma mi preoccupo veramente per te e per Ben, e spero sinceramente che funzioni tra voi due."

Tuttavia, aveva preoccupazioni che la coppia si concentrasse troppo sulla loro immagine pubblica come una favola d'amore piuttosto che coltivare la loro "vera e reale" relazione. "Sembra che tu sia più interessata a dimostrare qualcosa piuttosto che vivere semplicemente", ha consigliato Fonda a Lopez. "Non posso fare a meno di notare che ogni altra immagine vi ritrae affettuosamente mentre vi baciate e vi abbracciate."

In quel momento, Lopez aveva liquidato le preoccupazioni di Fonda, difendendo le sue azioni dicendo che erano solo "vivi la tua vita". Ma ora sembra che Fonda potesse avere un presentimento che questo revival d'amore non sarebbe durato a lungo.

In risposta alle preoccupazioni di Jennifer Lopez, Jane Fonda ha continuato a offrire consigli, suggerendo: "Forse potresti trarre beneficio dal trascorrere meno tempo a cercare approvazione attraverso le manifestazioni pubbliche e più tempo a investire nella tua connessione privata." Più tardi nel documentario, mentre circolavano speculazioni di divorzio, le parole precedenti di Fonda risuonavano più forte, mostrando la sua saggezza e la sua comprensione della relazione della sua amica.

