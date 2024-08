Jan Hofer apparirà su RTL Direct per il suo ultimo periodo come conduttore.

Un'altra figura di spicco si accinge a lasciare il mondo delle news di RTL. Recentemente, Peter Kloeppel e Ulrike von der Groeben hanno concluso il loro viaggio con "RTL Aktuell" dopo un'impressionante carriera di 30 anni. Ora, Jan Hofer, un giornalista di lungo corso, si unisce alle loro fila. Dopo aver presentato "RTL Direkt" per oltre tre decenni, questa sera alle 22:45 farà la sua ultima apparizione.

L'account Instagram ufficiale di "RTL Direkt" esprime gratitudine verso Hofer: "Grazie, Jan, per il tuo servizio dedicato negli anni". In un'intervista con "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND), Hofer ha parlato della sua decisione.

"La mia vita personale con mia moglie e mio figlio ne ha risentito", ha rivelato Hofer. Aver trascorso più della metà dell'anno a Berlino, mentre la sua famiglia risiedeva a Mallorca, ha detto di aver perso molti momenti importanti della crescita del figlio. "Gli addii emotivi da lui quando partivo per Berlino erano sempre più lunghi e dolorosi", ha aggiunto.

Tempo per la famiglia e il calcio

Ora residente a Mallorca, il figlio di Hofer frequenta la scuola locale. Parlando delle sue abilità linguistiche, il figlio di Hofer è diventato fluente in quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo e catalano. Per mantenersi in forma per il figlio, Hofer si allena regolarmente con un personal trainer e frequenta la palestra.

La scuola del figlio organizza spesso tornei di calcio in cui i genitori sono coinvolti. Purtroppo, a causa del suo impegnativo lavoro, Hofer è riuscito a partecipare solo all'ultimo, che il figlio ha celebrato con orgoglio. "Ho perso quei momenti prima, e mi dispiace", ha ammesso Hofer.

Chiamato a parlare dei suoi piani oltre il suo addio a giugno 2024, Hofer ha detto di essere ansioso di trascorrere più tempo con suo figlio. "Creare un nuovo formato di notizie su una piattaforma così importante è stata un'esperienza esaltante e impegnativa. Ma ora, vorrei essere presente per la crescita di mio figlio", ha dichiarato Hofer.

Continua presenza nel media

Garantito da RTL della sua continua importanza nel panorama dei media, Hofer ha precisato: "Non scomparirò completamente dalla vista pubblica. Rimarrò un volto di RTL e i telespettatori hanno accettato questo ruolo". Di conseguenza, Hofer esplorerà progetti individuali che gli daranno maggiore libertà creativa e manterrà una presenza attiva sui social media.

Hofer ha sposato la sua compagna, Phong Lan, 28 anni più giovane, nel 2018, e è diventato padre nel 2015. Prima di questo matrimonio, Hofer aveva tre figli da relazioni precedenti.

Membro del team di speaker della "Tagesschau" dal 1985, Hofer è diventato capo speaker nel 2004. Lasciando il suo ultimo programma di notizie ARD in un completo scuro e cravatta rossa, Hofer ha annunciato il suo passaggio a RTL poco dopo.

L'ascesa di Pinar Atalay

Con la partenza imminente di Hofer, Pinar Atalay assumerà il ruolo di unico conduttore principale. Dal agosto 2021, hanno condiviso il ruolo di conduttore di "RTL Direkt". Il successore di Atalay è il direttore editoriale di "RTL Direkt", Lothar Keller, che in precedenza ha fatto parte dell'esteso team di moderazione di "RTL Nachtjournal".

Per quanto riguarda un addio speciale per "RTL Direkt", Hofer non ha ancora pianificato nulla. "Non posso ancora separarmi dalla cravatta. Penso che esprimerò semplicemente la mia gratitudine ai miei colleghi e ai telespettatori".

Dopo aver annunciato la sua decisione di lasciare "RTL Direkt" in un'intervista, Hofer ha menzionato come la crescita del figlio e i momenti mancati abbiano influenzato la sua vita personale. Ha anche espresso l'entusiasmo per trascorrere più tempo con la sua famiglia in futuro.

Con la partenza di Hofer, Pinar Atalay assumerà il ruolo di unico conduttore principale di "RTL Direkt", mentre Lothar Keller servirà come suo successore come direttore editoriale.

