- Jan Aken mira a assicurarsi la posizione di capo all'interno del partito di sinistra.

Il nome di Jan van Aken è diventato noto dopo la partenza dei leader della Sinistra: Sven Gärtner. Van Aken, un scienziato con un dottorato, basato ad Amburgo, ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza della Sinistra su diverse piattaforme social. In precedenza, ha servito come membro del Bundestag per la Sinistra dal 2009 al 2017 e ha ricoperto la posizione di vicecapo del gruppo parlamentare per due anni. Van Aken è stato sostenuto dall'ex leader Bernd Riexinger per la sua "personalità adatta" e la sua "ricchezza di esperienza e intuizione politica". Tuttavia, van Aken è rimasto riservato quando avvicinato da una rivista.

Sulla piattaforma X, van Aken ha spiegato le sue ragioni per candidarsi, dicendo: "Abbiamo bisogno di una forte forza di sinistra che rappresenti gli interessi delle persone. Contro l'indifferenza sociale, contro lo spostamento a destra, contro la guerra". Ha espresso la sua convinzione che la Sinistra possa riguadagnare la sua forza e che gli errori del passato debbano essere affrontati, mentre chiama anche per "più ottimismo".

Inoltre, la pubblicista Ines Schwerdtner ha annunciato la sua candidatura martedì. Ha ottenuto il quinto posto nella lista della Sinistra per le elezioni europee, ma non è riuscita a ottenere un seggio. Schwerdtner è stata coinvolta in campagne come "Espropriare Deutsche Wohnen & Co" e si è espressa contro l'aumento dei prezzi.

La partenza di Wissler e Schirdewan ha lasciato il partito in uno stato di confusione. In una dichiarazione, hanno sottolineato la necessità di una forte Sinistra per la Germania. Lunedì, Schirdewan ha ammesso ai giornalisti: "In passato, come partito, non siamo riusciti a generare la pressione politica necessaria o fornire le risposte giuste per attirare i sostenitori al nostro partito in questo momento". Il partito, hanno argomentato, ha bisogno di un rinnovamento.

La Sinistra ha affrontato una popolarità in calo per un po' di tempo, una situazione peggiorata dalla partenza dell'Alleanza 90/​I Verdi (Bündnis 90/​Die Grünen). Nelle prossime elezioni statali, c'è la possibilità che il partito non ottenga un seggio nel parlamento, che potrebbe portare alla perdita della guida del governo in Turingia.

