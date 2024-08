- Jan Aken intende assumere il ruolo di leader all'interno del Partito di Sinistra.

L'ex parlamentare del Bundestag Jan van Aken ha annunciato la sua candidatura per il ruolo di leader federale all'interno della Sinistra. Ha dichiarato: "C'è bisogno di una forte forza di sinistra che protegga gli interessi delle persone. Stiamo combattendo contro l'indifferenza, lo spostamento a destra e la guerra". Queste sono state le sue parole sulla piattaforma di messaggistica X. Nato a Reinbek, Schleswig-Holstein, e rappresentante di Hamburg-Altona, van Aken è stato membro del Bundestag dal 2009 al 2017. Prima di lui, la giornalista e commentatrice Ines Schwerdtner aveva già annunciato le sue ambizioni.

La domenica scorsa, i presidenti federali in carica, Janine Wissler e Martin Schirdewan, hanno annunciato il loro ritiro. Non si ricandideranno per la conferenza del partito di Halle in ottobre. Questa decisione è stata presa in un momento di crescente disapprovazione nei confronti di questi presidenti, compreso l'addio del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), che ha indebolito il partito. Vari rappresentanti della Sinistra hanno recentemente richiesto cambiamenti strutturali e un'integrazione migliorata delle associazioni statali.

La Sinistra ha subito una serie di battute d'arresto elettorali. Nel 2021, ha potuto ottenere l'accesso al Bundestag solo attraverso tre mandati diretti a causa di una regolazione speciale. Alle elezioni europee di giugno, La Sinistra ha ottenuto solo il 2,7% dei voti.

Il Parlamento federale sarà sicuramente interessato agli sviluppi all'interno della Sinistra, dati i progetti di Jan van Aken per il ruolo di leader federale. Se eletto, van Aken intende rafforzare La Sinistra come una forte forza che tutela gli interessi delle persone all'interno del Parlamento federale.

