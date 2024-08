- Jamie motiva gli studenti che hanno difficoltà con i risultati scolastici.

Celebrity Chef Jamie Oliver (49), noto a livello globale, incoraggia coloro che incontrano difficoltà a scuola. Nonostante il suo stesso problema di apprendimento, la dislessia, questo chef britannico di fama mondiale è riuscito a raggiungere un grande successo. In un video Instagram, ha condiviso le sue difficoltà, dichiarando: "Ho avuto un momento difficile a scuola". Tuttavia, ha rifiutato di lasciare che la sua esperienza scolastica definisse la sua identità.

Oliver ha sottolineato che va bene avere difficoltà in qualcosa. Ciò che conta veramente è come si affrontano le proprie debolezze, si cercano soluzioni e si esaltano le proprie forze.

Ha pubblicato questo video nel giorno dei risultati degli esami GCSE, gli esami finali della scuola inglese. Rivolgendosi ai giovani che affrontano la dislessia, le difficoltà di apprendimento tradizionali o i voti bassi, nonché ai loro genitori, ha detto: "Non è mai troppo tardi per trovare il tuo posto, il tuo talento e la tua comunità". Non serve la fama per essere felici. Ha mostrato il suo ufficio, spiegando che ha l'assistenza per i compiti che non può fare da solo.

Oliver ha trovato divertente il fatto di essere famoso per i suoi libri di cucina, quando per lui sono sempre stati una sfida a causa della dislessia. "Trovo le parole piuttosto intimidatorie", ha confessato. Ha lottato con le parole e i caratteri, e leggere è stato un problema per lui. Tuttavia, ha un profondo amore per i libri. Le sue capacità di scrittura e battitura possono essere limitate, ma collabora con persone capaci. Co-scrive libri per bambini con un collega.

La storia di Jamie Oliver ha ispirato persone in tutto il mondo, dimostrando che le difficoltà a scuola non definiscono il successo futuro di una persona. Nonostante i problemi con la dislessia, molte persone, compresi gli studenti, possono relazionarsi alle sue difficoltà e trovare conforto nelle sue parole.

