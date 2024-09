James incontra certe scene di "The Terminator" come causa di imbarazzo

James Cameron, noto per il suo successo nella regia, trova alcune parti del suo progetto iniziale, "Terminator" del 1984, un po' imbarazzanti da guardare ora. In una recente intervista con Empire, ha rivelato, come riportato da Deadline, "Non lo chiamerei più la quintessenza. Guardarlo oggi, ci sono parti che mi fanno rabbrividire, e altre dove penso che abbiamo fatto un buon lavoro date le nostre risorse."

La critica di Cameron si concentra esclusivamente sulla produzione del film, non sulle battute iconiche come quella di Arnold Schwarzenegger "I'll be back". Nonostante le frequenti prese in giro, Cameron non capisce perché. Ha affermato, "Non mi vergogno di nessuna battuta, ma forse ho meno vergogna degli altri quando si tratta di dialoghi che scrivo."

"Il mio primo progetto da regista"

Nella stessa intervista, Cameron ha sottolineato l'importanza del successo nel validare il suo lavoro, dicendo, "Fammi vedere i tuoi tre film con il maggior incasso e poi ne parleremo del potere del dialogo." Ha diretto tre dei quattro film con il maggior incasso - "Titanic" (1997), "Avatar - The Way of Water" (2009) e l'ultimo uscito, "Avatar: The Way of Water" (2022). "Terminator" ha incassato oltre 78 milioni di dollari al botteghino al momento della sua uscita nel 1984, lanciando sia Cameron che Schwarzenegger verso la fama.

Cameron, ai suoi inizi, si era descritto come un "punk" durante la lavorazione di "Terminator". A 29 anni, era la sua prima volta come regista, rendendo il progetto estremamente significativo per lui. Questo sentimento si estende al "Terminator", che è diventato una serie con cinque film e un programma televisivo. Lo scorso mese, la serie animata "Terminator Zero" è stata trasmessa su Netflix, con le voci di Timothy Olyphant, Sonoya Mizuno, Rosario Dawson, Ann Dowd e André Holland.

In risposta alle parti imbarazzanti che trova in "Terminator", Cameron ha chiarito, "Non sto criticando il film nel suo insieme, solo alcuni aspetti che ora sembrano datati." Nonostante il successo della frase iconica "I'll be back", Cameron rimane indifferente alle frequenti prese in giro, sostenendo, "Non mi scuserò per questo o lo cambierò, appartiene al film."

