- "James Darren, spesso raffigurato come rilassato", e' morto.

James Ercolani, ora 88enne, si è congedato. Conosciuto per il suo talento recitativo, ha preso parte a numerosi film e serie televisive. I suoi ruoli più noti sono stati nel film "April Love" e nella serie "T.J. Hooker". All'inizio della sua carriera, Darren era un idolo tra gli adolescenti.

Addio al Mondo

Secondo l'annuncio sul suo sito ufficiale, l'attore è deceduto serenamente nel sonno il 2 settembre 20XX al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Suo figlio, Jim Moret, ha dichiarato a The Hollywood Reporter che suo padre aveva programmato un intervento di sostituzione della valvola aortica, ma è stato giudicato troppo debole per affrontarlo. "Speravo sempre che ce l'avrebbe fatta, era così incredibilmente figo", ha dichiarato suo figlio.

Nato a Philadelphia nel 1936, da immigrati italiani, James Ercolani ha abbandonato la scuola a 16 anni per dedicarsi alla recitazione. Un incontro casuale con un talent scout ha aperto la strada alla sua carriera di attore. Ha affinato le sue abilità sotto la guida della leggendaria coach di recitazione Stella Adler a New York, poi ha firmato con la Columbia Pictures, debuttando nel 1956 con il dramma "Man with a Million".

Ruolo Ricorrente nella Serie "April"

Il suo ruolo di rottura è arrivato nel 1959 con la commedia "April Love", in cui ha interpretato il ruolo di 'Moondoggie', un surfista, accanto a Sandra Dee nel ruolo principale. Il film è stato un grande successo, diffondendo la cultura del surf della California e lanciando le sue stelle nel mainstream. Darren ha anche intrapreso una carriera musicale, registrando la hit del film "April Love" e altri successi come il suo singolo del 1961 "Goodbye Cruel World", che ha raggiunto la terza posizione nella Billboard Hot 100.

Ha ripreso il suo ruolo nei sequel "April in Hawaii" e "April in Rome", con una nuova protagonista ogni volta. "Ero sotto contratto", ha rivelato Darren a Entertainment Weekly nel 2004. "Ero un prigioniero. Ma con queste giovani e belle signore, era la miglior prigione in cui potessi essere".

Tuttavia, la popolarità del pubblico non è sempre stata una passeggiata. "C'è stato un periodo a San Francisco in cui ero ospite di un programma di ballo e un gruppo di ragazze ha fatto irruzione nello studio", ha confessato a People magazine. "Hanno distrutto la porta di vetro, mi hanno trascinato fuori e mi hanno portato sulla pista. Hanno strappato ciocche dei miei capelli come ricordo, lasciandomi in lacrime".

Ruoli di Direzione in "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210"

Negli anni '70, Darren è apparso in numerosi programmi televisivi, come "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". Dal 1983 al 1986, ha recitato accanto a William Shatner e Heather Locklear nella serie poliziesca "T.J. Hooker", dove ha anche diretto alcuni episodi. In seguito, ha diretto episodi per popolari serie come "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210".

James Ercolani ha sposato la sua fidanzatina delle scuole superiori, Gloria Terlitsky, nel 1955. Hanno avuto un figlio, Jim, l'anno successivo, prima del loro divorzio nel 1958. Jim in seguito è diventato Jim Moret quando è stato adottato dal terzo marito di Gloria. Darren ha sposato Miss Danimarca Evy Norlund nel 1960 e hanno avuto due figli, Christian e Anthony.

