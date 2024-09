- "Jamel porta energia alla foresta, sostenuto da 3.500 sostenitori appassionati"

Lo spettacolo spettacolare del Fantastic Four ha intrattenuto i partecipanti al festival "Jamel rocks the Förster" nella piccola città mecklemburghese di Jamel. Il gruppo hip-hop ha suonato per circa 3.500 fan che si erano radunati nella precedente foresta lodge di Nordwestmecklenburg. Il festival, sponsorizzato dal Presidente del Ministero Manuela Schwesig e dal Presidente del Parlamento di Stato Birgit Hesse, è stato ufficialmente inaugurato venerdì dall'Interno Ministro Christian Pegel e dal Ministro della Cultura Bettina Martin (entrambi SPD).

Istituito nel 2007 dai nativi di Amburgo Birgit e Horst Lohmeyer, questo festival di musica e cultura mira a contrastare l'estremismo di destra. Dal'inizio degli anni '90, il villaggio vicino di Gägelow, con una popolazione inferiore a 40, è stato un bastione per i neonazisti. Rhett Walker, membro del gruppo e rapper, ha espresso gratitudine alla famiglia Lohmeyer per aver promosso l'amore nei momenti difficili, guadagnando acclamazioni dalla folla.

Il Ministro della Cultura Martin è tornato al festival sabato e ha onorato il teatro danza del ginnasio Goethe di Schwerin con il "Birgit & Horst Lohmeyer Democracy Prize", del valore di 1.000 euro. Il teatro Lisi, fondato nel 1991, ha esplorato la storia tedesca in modo esteso, più di recente attraverso uno spettacolo su una ballerina ebrea imprigionata ad Auschwitz. Martin ha creduto che la cultura giochi un ruolo essenziale nel combattere l'estremismo. " Questo festival afferma audacemente che molte persone sostengono una società inclusiva, tollerante e democratica", ha dichiarato.

Il Fantastic Four ha applaudito l'impegno della regione contro l'estremismo di destra, dicendo: "Ci addolora vedere la libertà personale erodersi in Germania, come è evidente a Jamel".

Il gruppo pop di Chemnitz "Trenen" e il musicista Olli Schulz di Amburgo sono saliti sul palco prima del Fantastic Four. Schulz, di 50 anni, ha esortato i giovani ascoltatori: "Spero che i figli di quelle persone laggiù ci stiano ascoltando ora, perché l'odio non è necessario nelle vostre vite". Gli organizzatori del festival hanno proibito ai radicali di destra di entrare nella zona.

Individuali misteriosi hanno rubato le bandiere

"Sabato è stato quasi perfetto, con una lineup emozionante e un'atmosfera coinvolgente", ha detto un rappresentante degli organizzatori. Le esibizioni degli Element of Crime e di Selig sono state i momenti salienti. "Purtroppo, i vicini estremisti di destra hanno nuovamente dimostrato la loro mentalità ristretta attraverso provocazioni idiote e crimini meschini, come il furto", si è lamentato il rappresentante.

La polizia ha riferito che il festival si è svolto armoniosamente. Sono state segnalate quattro bandiere rubate, una con il messaggio "No Way for Nazis". Il portavoce della polizia non ha voluto speculare sui motivi dei ladri, con le indagini in corso.

