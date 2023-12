Jake Gyllenhaal è stracciato nel primo sguardo al remake del classico di Patrick Swayze "Road House".

Un filmato di Amazon Studios pubblicato giovedì includeva un intenso scorcio di Gyllenhaal in "Road House", il remake previsto per l'anno prossimo del film d'azione del 1989 con Swayze, il suo partner in "Donnie Darko".

La breve clip mostra Gyllenhaal a torso nudo, con enormi muscoli increspati, in quello che sembra essere un ring di boxe con spettatori chiassosi che lo acclamano (o lo chiamano) dietro di lui.

Il film rivisitato segue un ex lottatore dell'UFC (Gyllenhaal) che "accetta un lavoro come buttafuori in un roadhouse rude e sgangherato nelle Florida Keys, ma presto scopre che non tutto è come sembra in questo paradiso tropicale", secondo un comunicato stampa distribuito dallo streamer l'anno scorso.

Il film di Swayze aveva come protagonista Kelly Lynch e in esso l'attore di "Ghost" interpretava un buttafuori che doveva domare i fuorilegge in un locale notturno del Missouri chiamato The Double Deuce.

Il nuovo film, diretto dal regista di "Go" Doug Liman, vede la partecipazione di Daniela Melchior e dell'attore di "White Lotus" Lukas Gage.

Questa non è la prima volta che Gyllenhaal ha fatto notare il suo fisico estremamente scolpito per il nuovo film.

A marzo ha fatto un'apparizione a sorpresa all'UFC 285 a Las Vegas, Nevada, mentre girava le scene del film.

Gyllenhaal ha partecipato a una pesata insieme all'ex lottatore UFC Jay Hieron, che compare anche in "Road House", prima di girare una scena insieme.

In precedenza, Gyllenhaal aveva interpretato un pugile nel film del 2015 "Southpaw".

Il nuovo "Road House" esce il 21 marzo su Prime Video.

Matias Grez della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com