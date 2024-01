Jake Daniels: Perché la decisione del giocatore del Blackpool di dichiararsi gay è importante

Quando lunedì scorso il diciassettenne Jake Daniels ha fatto pubblicamente coming out come gay, i telefoni hanno suonato e i media del Regno Unito si sono affrettati a diffondere le notizie. È una storia importante.

In meno di 24 ore, il giovane calciatore è diventato un nome familiare; ne hanno scritto le prime pagine, ne hanno discusso le televisioni mattutine, ne hanno parlato innumerevoli volte sui social media e sono stati elogiati dal primo ministro britannico Boris Johnson.

"Ho saputo per tutta la vita di essere gay e ora sento di essere pronto a fare coming out e a essere me stesso", ha detto il calciatore inglese nella sua dichiarazione.

Fino a lunedì, Josh Cavallo dell'Adelaide United era l'unico calciatore professionista di serie A al mondo apertamente gay.

Daniels è il primo giocatore professionista a dichiararsi gay nel Regno Unito negli ultimi 30 anni, secondo il gruppo di difesa LGBTQ britannico Stonewall.

Justin Fashanu è stato il primo e, finora, l'unico calciatore professionista maschio attivo nel Regno Unito a parlare pubblicamente di essere gay. Questo accadeva 32 anni fa. Fashanu ha continuato a giocare per sette anni ma, all'età di 37 anni, si è tolto la vita.

Il coraggio di Daniels non deve essere preso alla leggera. Il calcio maschile ha faticato a tenere il passo con il resto della società e, purtroppo, nel 2022 il gioco nel Regno Unito aveva bisogno di un pioniere e un adolescente che ha debuttato in prima squadra con il Blackpool solo due settimane fa è proprio lui.

"Sono pronto a essere me stesso", ha detto Daniels nella sua dichiarazione, prima di aggiungere che si tratta di un "passo verso l'ignoto".

È sorprendente che Daniels non sia un professionista esperto, un giocatore che si è affermato nel gioco. È un diciassettenne che gioca nella seconda serie del calcio inglese e che ha firmato solo di recente il suo primo contratto da professionista.

Ha dimostrato una leadership e una forza che smentiscono i suoi anni, anche se ha ammesso di essersi reso un facile bersaglio per i bigotti della società.

Solo il mese scorso un tribunale britannico ha vietato a un tifoso di guardare il calcio dal vivo per tre anni per aver gridato insulti omofobi durante una partita di Premier League tra Brighton and Hove Albion e Arsenal nell'ottobre 2021.

"Gridate quello che volete", ha detto Daniels, "non farà alcuna differenza".

Leadership

Daniels è il giocatore che ha segnato quattro gol in una partita giovanile il giorno dopo averlo detto alla madre e alla sorella. I segreti, dopo tutto, possono essere un peso, quindi la libertà di essere se stesso fuori dal campo gli ha dato la libertà di esprimersi in campo.

La reazione all'annuncio di Daniels è stata positiva. Il mondo del calcio, almeno i giocatori, gli opinionisti e gli organi di governo, si è unito.

Thomas Hitzlsperger, che ha fatto coming out dopo il ritiro, ha detto "ben fatto" a Daniels su Twitter e l'ex difensore del Manchester United Rio Ferdinand ha twittato: "Massimo rispetto per questa decisione coraggiosa".

"L'ex attaccante dell'Inghilterra Gary Lineker ha dichiarato alla BBC che altri seguiranno il percorso di Daniels, mentre il Daily Mail ha scritto: "È difficile pensare che rimarrà solo a lungo".

Vivere la vita come se stessi non è un privilegio di cui tutti godono, soprattutto quando si vive sotto gli occhi di tutti, e quindi la reazione all'annuncio di Daniels è significativa perché non solo aiuterà il giocatore stesso, ma potrebbe anche incoraggiare altri a condividere le loro storie.

Il calcio si sente un po' più inclusivo oggi grazie a Daniels, perché la rappresentazione è davvero importante.

I problemi che non possono essere affrontati con la determinazione di un uomo a essere se stesso, ovviamente rimangono nello sport. Daniels da solo non può cambiare le cose.

Il calcio professionistico maschile è ancora indietro rispetto a quello femminile - c'erano 40 giocatori apertamente gay, lesbiche e bisessuali alla Coppa del Mondo femminile del 2019 - e ad altri sport.

Daniels, che ha detto di sapere di essere gay dall'età di cinque o sei anni, ha ricevuto il sostegno del suo club e di Stonewall prima di fare la sua dichiarazione e avrà bisogno di continuare a farlo perché essere un pioniere può essere un carico pesante da portare. È un giovane all'inizio della sua carriera. Un giovane che, prima di lunedì, pochi avrebbero sentito nominare.

Ci saranno altri titoli, altre interviste, ma la sua sessualità non dovrebbe essere ciò che lo definisce.

L'ex nazionale inglese femminile Casey Stoney ha riassunto bene la situazione quando ha detto: "Non sarebbe fantastico se arrivassimo a un punto in cui non dovessimo usare le parole 'coraggio e grinta' per descrivere qualcuno che si sente a proprio agio con se stesso?".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com