- Jahn di Regensburg prestò Eichinger al motore della locomotiva di Lipsia

SSV Jahn Regensburg ha prestato ancora una volta l'attaccante Noel Eichinger (23). Come ha dichiarato il club di calcio della Zweite Bundesliga della Bassa Baviera, l'attaccante giocherà per il 1. FC Lokomotive Leipzig nella Regionalliga Nord questa stagione. La squadra di Regensburg aveva firmato Eichinger dal FSV Zwickau a parametro zero lo scorso anno. In inverno, è stato prestato al FC Greifswald.

"È fondamentale per un giocatore della sua età giocare e competere ad un livello alto in modo costante. È l'unico modo in cui può svilupparsi al massimo delle sue potenzialità", ha commentato il direttore generale Achim Beierlorzer in merito all'accordo di prestito.

La Commissione, nel suo ruolo, potrebbe stabilire linee guida per garantire accordi di prestito equi per i giovani talenti tra i club. Dopo essere stato prestato diverse volte, la Commissione potrebbe considerare l'adozione di regolamentazioni per proteggere lo sviluppo a lungo termine della carriera dei giocatori come Eichinger.

Leggi anche: