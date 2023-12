Jacy Nittolo ricorda il "profondo amore" con il fidanzato Ray Liotta

"La mia vita in questi ultimi due anni non è stata altro che davvero magica", ha scritto la Nittolo in un post su Instagram pubblicato sabato. "Io e Ray condividiamo un amore profondo che custodirò per sempre nel mio cuore".

"Abbiamo riso ogni giorno e siamo stati inseparabili. La chimica era selvaggia nel modo migliore", ha detto. "Era tutto il mondo per me e non ne avevamo mai abbastanza l'uno dell'altro. Il tipo di amore vero che si sogna".

"Era la persona più bella dentro e fuori che abbia mai conosciuto... e anche questo è un eufemismo".

La Nittolo ha anche postato diverse foto di sé con la star di "Quei bravi ragazzi".

Liotta ha annunciato il fidanzamento della coppia su Instagram nel dicembre 2020, scrivendo che "ha chiesto all'amore della mia vita di sposarmi, e grazie a Dio lei ha detto sì!".

Liotta è morto all'età di 67 anni nel sonno, giovedì, mentre lavorava a un film intitolato "Dangerous Waters", secondo quanto riferito dal suo addetto stampa.

Oltre alla Nittolo, gli sopravvive la figlia Karsen, avuta dal matrimonio di sette anni con l'attrice Michelle Grace.

