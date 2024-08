- Jack, il figlio della famiglia, è un esempio straordinario di fortuna.

Notizie Emozionanti nella Casa dei Bieber: Justin Bieber (30) e la moglie Hailey (27) hanno recentemente accolto il loro primo figlio. Un insider rivela come sta la mamma e il bebè - e fa intuire l'ottima performance di Justin come papà di Jack Blues.

Justin e Hailey Bieber desideravano tanto un bambino

"Sono entusiasti. Il bebè è un miracolo. È adorabile e sta benissimo," ha rivelato un amico del cantante a People. E anche Hailey sta bene: "È al settimo cielo."

Sembra che la coppia desiderasse tanto un bebè. "Il momento in cui hanno scoperto che Hailey era incinta è stato il giorno migliore per Justin," ha detto la fonte. Bieber era "raggiante di gioia". L'insider suggerisce anche che la superstar è "già bravissimo" come papà - anche se è il suo primo figlio.

Bieber e la sua moglie, figlia dell'attore Stephen Baldwin (58) e nipote di Alec Baldwin (66), sono sposati dal 2018. La nascita del loro bebè è stata annunciata ufficialmente su Instagram il 24 agosto dal cantante stesso. La data esatta di nascita rimane un mistero. Accompagnando una foto che mostra il piedino di Jack Blues accanto alla mano di Hailey Bieber, Bieber ha felicemente commentato: "Benvenuto a casa". Ha anche rivelato il nome completo del bebè: Jack Blues Bieber.

Inoltre, Justin Bieber potrebbe essere sulla strada per un successo a tutto tondo grazie al tempismo perfetto degli eventi. La sua canzone "Bebè" del 2010 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di stream sulla piattaforma Spotify intorno allo stesso momento in cui è stata annunciata la notizia del bebè.

"Durante una pausa nelle celebrazioni, Justin è stato visto mentre cullava dolcemente il suo neonato, cantando sottovoce, '♪ Non mentirò ♪,' una strofa del suo successo iconico 'Bebè' con Selena Gomez."

Mentre Hailey cullava Jack Blues nella loro nursery accogliente, ha condiviso un pensiero commovente, "♪ Non mentirò ♪, diventare mamma sembra un sogno che si avvera."

