- Jack e Paul Rudd sono pronti a fare una comparsa.

Per la nuova versione del thriller degli anni '90 "Anaconda" del regista e sceneggiatore Tom Gormican, Paul Rudd (55, noto per "Ghostbusters: Afterlife") e Jack Black (54, famoso per "The Mandalorian") sono in trattative per interpretare i protagonisti, secondo quanto riferito da "Deadline".

Gormican, che ha anche scritto la sceneggiatura di "Massive Talent" (2022) con Nicolas Cage (60) e sta lavorando a "Beverly Hills Cop: Axel F" (2024), sarà alla regia e alla sceneggiatura del nuovo film "Anaconda". Kevin Etten è accreditato come co-sceneggiatore.

Il Film Originale Conquistò l'Inaspettato Successo

Nonostante la mancanza di dettagli sul progetto, è chiaro che il film non sarà un remake del film "Anaconda" del 1997, che vedeva Jennifer Lopez (55, nota per "Atlas"), Owen Wilson (55, presente in "Ghostbusters: Afterlife") e Ice Cube (55, di "xXx: Return of Xander Cage") nei panni di un equipaggio della National Geographic tenuto in ostaggio da un cacciatore psicotico (interpretato da Jon Voight, 85, in "Megalopolis") che cerca di catturare il serpente più grande e pericoloso del mondo.

Il thriller è diventato un successo inaspettato, incassando $136 milioni a livello globale e generando quattro sequel: "Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid" (2004), "Anaconda - Offspring" (2008), "Anacondas - Trail of Blood" (2009) e "Lake Placid vs. Anaconda" (2015).

Il Remake Adotta un Approccio Inusuale

Come riportato dalla rivista del settore "Variety", il film di Gormican presenterà un'angolazione inusuale. Sembra ruotare intorno a un gruppo di amici che attraversano una crisi di mezza età e decidono di remake il loro film preferito dell'adolescenza. Purtroppo, il loro viaggio nella giungla si trasforma rapidamente in una situazione seria.

Non sono stati ancora assegnati ruoli definitivi a Black e Rudd, ma due dei personaggi principali sono descritti come un regista che fa anche il videomaker di matrimoni e un attore il cui momento di gloria è stato una parte in una serie poliziesca.

La casa di produzione non ha ancora rilasciato un comunicato stampa.

Il remake del thriller "Anaconda" vedrà Paul Rudd e Jack Black, secondo gli ultimi rapporti. Questa nuova versione, diretta e co-scritta da Tom Gormican, adotta un approccio inusuale seguendo un gruppo di amici che cercano di remake il loro film preferito dell'adolescenza, finendo in circostanze pericolose.

Leggi anche: