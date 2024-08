- Jack Black si ferma per il tour a causa della battuta di Trump sul "torna".

Dopo la tappa del tour della sua band, il musicista e attore americano Jack Black ha fatto trapelare il ritorno dei Tenacious D. "Torneremo quando sarà giusto", ha detto il 54enne al portale del settore "Variety". E: "Abbiamo bisogno di una pausa. A volte tutti ne hanno bisogno."

A causa di un commento del suo compagno di band Kyle Gass sull'attentato all'allora candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, Black aveva bruscamente interrotto il tour attuale della band a metà luglio. Durante un'esibizione, Black aveva chiesto a Gass di esprimere un desiderio, a cui Gass aveva risposto: "Per favore, la prossima volta, non mancare Trump."

Nella sua conversazione con "Variety", Jack Black ha sottolineato il suo amore per la band. "Amo i Tenacious D. Probabilmente è il mio lavoro preferito, se si può chiamare così. È un'opera d'arte, è il mio bambino."

I Tenacious D sono stati fondati da Black, che ha anche avuto successo come attore e comico, e Gass alla fine degli anni '90. La band era originariamente prevista per esibirsi in Australia e Nuova Zelanda per tutto il mese di luglio, con date del tour negli Stati Uniti annunciate per l'autunno.

