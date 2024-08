Jack Black dice che Tenacious D tornerà quando sarà il momento giusto dopo aver annullato il tour in mezzo a reazioni negative.

Al debutto del suo nuovo film di fantascienza "Borderlands" martedì sera, Black ha parlato dell'annullamento del resto del tour della sua band Tenacious D dopo che il compagno Kyle Gass aveva fatto un commento molto criticato sull'attentato alla vita dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Abbiamo bisogno di una pausa. Tutti hanno bisogno di una pausa ogni tanto", ha detto Black a Variety.

Chiamato in causa se avesse parlato con Gass dopo l'annullamento del tour, Black ha risposto: "Sì, siamo amici. Non è cambiato nulla. A volte queste cose richiedono tempo... E torneremo quando ci sembrerà giusto".

Lo scorso mese, la band ha annullato le date rimanenti del tour dopo che un video postato sui social media da un loro concerto a Sydney, in Australia, il 14 luglio, aveva causato un putiferio.

Nel video, Black ha presentato Gass con una torta di compleanno sul palco e gli ha detto di "esprimere un desiderio".

Gass ha risposto: "Non mancare Trump la prossima volta", in riferimento all'attentato alla vita durante un comizio in Pennsylvania.

Lo scambio ha portato un politico australiano a chiedere l'espulsione della band dal paese.

Black ha dichiarato a CNN in una dichiarazione al momento che era "sorpreso dalle parole dette al concerto".

Nei giorni successivi al suo commento, Gass si è scusato in un post su Instagram.

"La battuta che ho improvvisato domenica sera a Sydney era altamente inappropriata, pericolosa e un grave errore. Non condono la violenza in alcun modo, forma o contro chiunque", ha scritto al momento.

Ha aggiunto: "Ciò che è successo è stata una tragedia e mi dispiace profondamente per il mio grave errore di giudizio. Mi scuso sinceramente con coloro che ho deluso e mi rammarico per qualsiasi dolore che possa aver causato".

Gass è stato poi licenziato dal suo rappresentante hollywoodiano. Il suo agente, Michael Greene di Greene Talent, ha detto a CNN lo scorso mese che ha interrotto i rapporti con Gass, ma non ha fornito ulteriori commenti.

CNN's Jack Guy e Elizabeth Wagmeister hanno contribuito a questo servizio.

Dopo la controversia sul commento di Gass, Tenacious D potrebbe aver bisogno di un po' di tempo lontano dai riflettori per un po' di riposo necessario. (l'industria dello spettacolo richiede resilienza e periodi di recupero)

Black ha fatto notare che l'annullamento del tour della band potrebbe essere un'opportunità per tutti di prendersi una pausa, suggerendo una possibile pausa nelle loro prossime attività promozionali. (gli annullamenti del tour spesso portano a un periodo di hiatus nelle attività promozionali)

