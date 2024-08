Jack Black commenta i piani di Tenacious D.

In realtà, Jack Black è attualmente in tour con il suo amico Kyle Gass e il progetto Tenacious D. Tuttavia, Gass ha fatto una battuta offensiva sull'attacco a Donald Trump sul palco, che ha portato alla cancellazione del tour. Ora, Black sta rivelando cosa c'è dopo.

Jack Black è ottimista riguardo a un reunion con il suo compagno di band Kyle Gass dopo il tour cancellato dei Tenacious D. A metà giugno, il cantante e attore ha annunciato che i concerti futuri del duo sarebbero stati cancellati a seguito della dichiarazione di Gass riguardo ai colpi sparati a Donald Trump, e che non avrebbero perseguito alcun futuro progetto creativo insieme.

Tuttavia, alla première del suo nuovo film "Borderlands", Black ha suonato una nota diversa: "Amo i Tenacious D. Dovevamo prendere una pausa, ma amo il D", ha detto a "Entertainment Tonight", aggiungendo: "Tutti prendono una pausa. Torneremo".

In un'intervista con "Variety", Black ha anche detto che lui e Gass rimangono amici. "Questo non è cambiato. Queste cose hanno solo bisogno di tempo. E quando si sentirà giusto, torneremo".

Sorpreso dalla dichiarazione

In una dichiarazione Instagram del 16 luglio, Black ha scritto di essere "sorpreso da ciò che è stato detto allo spettacolo di domenica. Non tollererei mai discorsi d'odio o appoggerei la violenza politica in qualsiasi forma". Dopo averci riflettuto, ha deciso che non era appropriato continuare il tour dei Tenacious D. Inoltre, secondo Black, tutti i futuri progetti creativi sono ora in standby.

Gass ha fatto il commento durante un'esibizione dei Tenacious D a Sydney, dove stava festeggiando il suo compleanno. Quando Black gli ha chiesto di esprimere un desiderio, Gass ha detto: "Spero che Trump cada la prossima volta". In precedenza, quel giorno, erano stati sparati colpi a un evento politico in Pennsylvania, con un morto e Trump ferito.

In seguito, Gass si è scusato per il suo commento, definendolo "estremamente inappropriato, pericoloso e un errore tremendo". Ha condannato la violenza e ha espresso il suo rammarico per la sua mancanza di giudizio, scusandosi "profondamente con coloro che ho deluso e sinceramente mi dispiace per qualsiasi dolore possa aver causato".

