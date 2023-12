Ja Rule, Keke Palmer e altre star rendono omaggio a Takeoff

Takeoff, che faceva parte del gruppo di successo Migos, è morto martedì mattina presto in seguito agli spari in una sala da bowling e da biliardo di Houston, in Texas. Aveva 28 anni.

Ja Rule ha espresso le sue rimostranze per la morte violenta di Takeoff su Twitter, scrivendo: "Questa merda deve finire... invio affetto agli amici e alla famiglia".

Gucci Mane, che di recente ha collaborato con Takeoff per il brano "Us vs. Them", ha scritto su Instagram: "Questo mi ha spezzato il cuore" dopo aver appreso la notizia.

Tra le altre star della musica che hanno condiviso tributi e condoglianze ci sono Chloe Bailey, di Chloe x Halle, che ha twittato che il suo "cuore è spezzato", e Yung Miami, una metà del duo hip-hop City Girls, che ha scritto "Damn Takeoff" insieme a tre emoji con il cuore spezzato. Kid Cudi, che ha lavorato con i Migos nella canzone "Danger", ha twittato un semplice "RIP Takeoff".

Kelly Rowland ha condiviso una storia di Instagram in cui ha esclamato: "Non ci sono parole" per un frammento di notizia sulla morte di Takeoff.

E l'attrice Keke Palmer ha condiviso su Instagram: "È orribile. Dalla tragedia della morte alla tragedia della presenza di un video online. È tutto tragico e mi dispiace tanto per tutta la sua famiglia e per tutti quelli che ha toccato. Davvero terribile".

Fonte: edition.cnn.com