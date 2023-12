Ja Morant porta i Grizzlies alla vittoria contro i Warriors con "un occhio buono", mentre Kerr richiama le giocate "sporche".

La partita era in parità nel quarto quarto, 77-77, quando Morant ha preso il sopravvento. Il ventiduenne ha segnato gli ultimi 15 punti di Memphis, contribuendo a prendere il controllo della partita e a lasciare il segno sulla vicenda.

Ma ha terminato la partita con la vista annebbiata dopo essere stato colpito all'occhio nel terzo quarto. Durante la trasmissione televisiva, si è visto Morant dire: "Non ci vedo".

Dopo la partita, ha spiegato di essere ancora in difficoltà con la vista. "Non riesco ancora a vedere", ha detto Morant ai media. "Riesco a vedere al centro. Non riesco a vedere all'esterno. Sono stato colpito mentre cercavo di prendere il rimbalzo".

Morant ha aggiunto: "Ho un altro occhio buono qui - una visione 20-20 proprio qui. Grazie a Dio ho l'occhio destro".

Steph Curry ha realizzato 27 punti, nove rimbalzi e otto assist, mentre Jordan Poole ha messo a segno 20 punti, ma non sono bastati a Golden State per superare la giovane superstar di Memphis.

Mentre la prestazione di Morant ha suscitato meraviglia in tutto il mondo, l'allenatore dei Warriors Steve Kerr si è concentrato su un incidente verificatosi all'inizio di gara 2. Kerr ha insistito sul fatto che i Grizzlies avessero perso il controllo della partita.

Kerr ha insistito sul fatto che l'attaccante dei Grizzlies Dillon Brooks ha "infranto il codice" dopo aver colpito Gary Payton II alla testa da dietro mentre Payton II stava salendo per un lay-up a poco meno di tre minuti dall'inizio della partita. La guardia dei Warriors ha riportato una frattura al gomito.

Brooks è stato espulso dopo aver subito un fallo flagrante 2 - descritto nel regolamento NBA per un contatto ritenuto "non necessario ed eccessivo" - su Payton II.

Kerr ha definito il gioco "sporco" in un'intervista a metà partita, quando gli è stato chiesto della natura fisica della partita.

"No, non è stato fisico, è stato sporco", ha detto Kerr.

"Non so se sia stato intenzionale, ma è stato sporco", ha detto poi Kerr. "Il basket dei playoff dovrebbe essere fisico. Tutti devono competere, tutti devono lottare per tutto. Ma c'è un codice in questo campionato.

"C'è un codice che i giocatori seguono e che prevede che non si metta mai a repentaglio la carriera di un giocatore eliminando qualcuno a mezz'aria e colpendolo alla testa per poi fratturare il gomito di Gary", ha aggiunto.

L'espulsione di Brooks segue quella di Draymond Green, attaccante dei Warriors, in gara 1 della serie, sempre per un fallo flagrante 2. Le due squadre si incontreranno poi in gara 3.

Le due squadre si incontreranno sabato in gara 3 in California, con la serie al meglio delle sette partite ora in parità sull'1-1.

I Celtics si rifanno in gara 2 per pareggiare la serie contro i Bucks

Nel frattempo, nella Eastern Conference, i Boston Celtics hanno sconfitto i Milwaukee Bucks per 109-86 in Gara 2, pareggiando la serie con una partita a testa.

Jaylen Brown ha chiuso la partita con 30 punti, di cui 25 nel primo tempo, oltre a cinque rimbalzi e sei assist.

"Sapevamo di dover giocare come se la nostra stagione fosse in gioco e lo abbiamo fatto", ha dichiarato Brown nel post partita.

"Sono i playoff. La sopravvivenza dei più forti. Ogni partita è importante".

Jayson Tatum ha continuato a giocare alla grande nei playoff con 29 punti e 8 assist, mentre Grant Williams è uscito dalla panchina per mettere a referto 21 punti e 5 rimbalzi per Boston.

Il due volte MVP Giannis Antetokounmpo ha faticato nel primo tempo - chiudendo la partita con 11 su 27 dal campo - e i Bucks non sono riusciti a contenere una squadra di Celtics molto calda, anche se il "mostro greco" ha chiuso con 28 punti, nove rimbalzi e sette assist.

"È il momento dei playoff", ha detto Antetokounmpo a proposito della dura difesa dei Celtics. "Saranno più fisici. Non verranno fischiati molti falli, saranno più attivi, più disciplinati, ma alla fine della giornata, la mentalità è la stessa... Indipendentemente da ciò che fanno, la mia mentalità e quella della squadra non possono cambiare".

Gara 3 per le due squadre è in programma sabato a Milwaukee.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com