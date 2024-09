J.D. Vance sta riconoscendo e controbilanciando pubblicamente le false accuse.

Da tempo, uno stato di emergenza è stato dichiarato in una città americana. La causa: la diffusione di una storia ridicola, addirittura ai massimi livelli del potere politico, da parte del circolo interno di Donald Trump. Il suo candidato alla vicepresidenza, J.D. Vance, sta attualmente cercando di chiarire la situazione.

Il candidato repubblicano alla vicepresidenza J.D. Vance ha costantemente difeso i suoi commenti offensivi contro gli immigrati haitiani. In un'intervista, ha dichiarato: "Se devo inventare storie per far sì che i media americani si concentrino sulle difficoltà dei cittadini americani, lo farò".

Vance e Donald Trump hanno implicato i migranti haitiani nel mangiare animali domestici all'interno della città di Springfield. Le autorità locali del Midwest degli Stati Uniti hanno negato tali eventi per giorni e affermano che non ci sono prove affidabili a sostegno di queste affermazioni.

Seguono minacce di bombe

In una successiva intervista con CNN, quando gli è stato chiesto se Vance avesse effettivamente inventato queste storie, ha risposto dicendo che i votanti avevano condiviso con lui resoconti simili. Quando incalzato sulla questione, Vance ha chiarito: "Quando dico che creiamo una storia, intendo che facciamo in modo che i media americani le diano attenzione".

Di recente, Springfield, Ohio, con una popolazione di circa 58.000 abitanti, è stata colpita da minacce di bombe contro edifici pubblici e scuole.

Nel fine settimana, i resoconti hanno indicato la presenza della milizia di estrema destra "Proud Boys" nella città, secondo CNN. I video circolati sui social media hanno mostrato un gruppo di circa dodici individui, alcuni con i loghi "Proud Boys". All'arrivo della polizia, è stato confermato che il gruppo se n'era andato.

Interrogato in merito, Vance ha commentato: "Non dovremmo concentrarci su dodici manifestanti, ma sul fatto che le politiche di Kamala Harris hanno negativamente influenzato la vita di numerosi residenti". Ha accusato la candidata democratica alla presidenza di allentare il confine tra Stati Uniti e Messico.

La vicepresidentessa degli Stati Uniti Harris si candida contro Trump nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre - i sondaggi suggeriscono una corsa serrata. Trump dipinge regolarmente gli immigrati come criminali pericolosi, usando un linguaggio denigratorio e affermazioni come quella di sostenere che "contaminano il sangue della nostra nazione".

