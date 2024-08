J.D. Vance ha un mutuo a basso tasso, bitcoin e milioni in un conto di intermediazione, mostrano le nuove rivelazioni.

Il senatore dell'Ohio, scelto dall'ex ** Presidente Donald Trump come suo compagno di corsa** lo scorso mese, ha circa tra i 4 e gli 11 milioni di dollari in attivi, con solo tra i 750.000 e i 1,5 milioni di passività. Possiede una casa, ha una quota in due imprese e ha tre conti di risparmio per l'istruzione a nome dei suoi figli.

Il suo bene più grande è il suo conto Schwab di intermediazione, che valuta tra circa 2,2 milioni e 7,5 milioni di dollari – con investimenti principalmente in fondi azionari e obbligazionari gestiti passivamente.

Oltre a questo, anche se non è la sua maggiore partecipazione, Vance include tra i suoi attivi tra i 250.000 e i 500.000 dollari in bitcoin. Con Trump che promette di implementare politiche friendly crypto se eletto, è difficile capire come ciò influenzerà i suoi investimenti, ma questo spicca in un portafoglio composto principalmente da ETF diversificati.

La dichiarazione finanziaria di Vance è stata rilasciata martedì dall'Ufficio etica del governo e dalla Commissione elettorale federale. CNN ha contattato la campagna di Vance per un commento sulla nuova dichiarazione.

Questa è una storia in divenire e verrà aggiornata.

CNN’s Steve Contorno, Kit Maher e David Wright hanno contribuito a questo report.

