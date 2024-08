Tim Walz

- J.D. Vance contro Tim Walz: i due vicepresidenti nel duello delle lettere.

L'uomo: Qualcosa di simile all'epitome del "padre americano": amichevole, con i piedi per terra, uomo di famiglia. Il 60enne era un insegnante e allenatore di football femminile e viene dal Midwest, l'epitome delle province negli Stati Uniti.

Il politico: Walz è diventato membro della Camera dei Rappresentanti a 42 anni. Nel 2018, poi, si è candidato alla carica di governatore del Minnesota e in seguito è stato rieletto. In qualità di capo del governo, ha introdotto i pasti gratuiti a scuola, si batte per leggi sulle armi più severe, la legalizzazione della cannabis e il diritto all'aborto. Quando le proteste si sono intensificate a Minneapolis dopo il omicidio dell'afroamericano George Floyd, il democratico ha chiamato la Guardia Nazionale.

La sua storia più delicata: 30 anni fa, Walz era un insegnante delle superiori e ufficiale di riserva della Guardia Nazionale quando ha guidato ubriaco a quasi 160 km/h in un posto di blocco della polizia. Il limite era di 90 km/h. Ha dovuto pagare una multa di 200 dollari e non ha più bevuto alcolici da allora. Tuttavia, ci sono voluti molti anni perché lui ammettesse pubblicamente l'incidente di guida in stato di ebbrezza. All'inizio delle sue campagne, ha sostenuto che la sua udito danneggiato fosse la causa del suo apparire ubriaco.

La sua citazione più famosa è una sola parola: "strano". La parola significa "strano", "bizzarro". In un discorso, ha descritto Donald Trump e il suo candidato alla vicepresidenza J.D. Vance come "strani". Questo aggettivo non aggressivo ma significativo ha immediatamente suscitato entusiasmo e ha portato il governatore fino ad allora poco noto sotto i riflettori nazionali.

Cosa dicono gli altri:

"Voce forte per i lavoratori e la grande classe media americana." (Kamala Harris, candidata alla presidenza degli Stati Uniti)

"Estremista di sinistra pericoloso, proprio come Kamala Harris" (Squadra di Donald Trump, ex presidente e candidato alla presidenza degli Stati Uniti)

nove americani su dieci non conoscono ancora Walz, ma è molto popolare nel suo stato natale, noto come "rilassato".

Walz come candidato potrebbe essere troppo gentile?

Equilibrio: Tim Walz, in molti modi, è l'antitesi del candidato alla vicepresidenza di Trump J.D. Vance: un simpatizzante, di sinistra ma non ideologizzato, unificatore piuttosto che divisivo. La domanda è se il governatore gentile potrebbe essere troppo gentile per l'atmosfera avvelenata della campagna elettorale.

J.D. Vance

L'uomo: Dalla classe inferiore del Midwest, attraverso l'università elite all'autore bestseller ("Elegy della collina"), da critico di Trump a modello studente di Trump. Il 40enne ha già attraversato diverse trasformazioni - compresi i cambi di nome: il natives James Donald Bowman è ora noto come James David Vance. La sua ascesa lo ha reso un agitatore spietato del darwinismo sociale.

Il politico: Conosciuto come osservatore critico dell'"establishment", ha inizialmente rifiutato l'invito dei Repubblicani a candidarsi al Senato. Nel 2021, ha cambiato idea, e un anno dopo è stato eletto al Senato per il suo stato natale dell'Ohio. Il vecchio Vance liberale ora si batte per posizioni di destra: no all'aborto, al matrimonio tra persone dello stesso sesso e a leggi sulle armi più severe. Parla spesso in tono più tagliente di Donald Trump stesso.

La sua storia più delicata: I molti rovesciamenti della sua vita lo gravano. In un lotto di vecchie email appena emerse, si scaglia contro tutto ciò che Trump e i suoi sostenitori considerano sacro - in un tono altrettanto spietato di quello che ora usa contro i diritti transgender o le "signore senza figli che amano i gatti".

La sua citazione più famosa è almeno due: durante la campagna del 2016, J.D. Vance aveva chiamato Donald Trump "Hitler dell'America". Cinque anni dopo, in un'intervista, ha paragonato la candidata alla presidenza Kamala Harris a "signore senza figli che amano i gatti che sono insoddisfatte delle loro vite e vogliono che tutti gli altri siano insoddisfatti". Il commento ora lo sta perseguitando, anche dalle donne conservatrici.

Cosa dicono gli altri:

"È il nostro diavolo

