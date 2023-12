Ivan Fedotov: il giocatore di hockey russo arrestato in Russia per essersi sottratto al servizio militare, secondo quanto riportato

Secondo l'agenzia di stampa russa Fontanka, l'ufficio del procuratore militare ritiene che ci siano motivi per "considerare Fedotov un evasore dell'esercito".

Parlando con i media statali russi RIA Novosti, il suo avvocato Alexey Ponomarev ha negato che Fedotov si sia sottratto al servizio militare.

Il 25enne russo di origine finlandese ha firmato un contratto entry level di un anno con i Philadelphia Flyers della NHL il 7 maggio, dopo la conclusione della stagione del campionato di hockey russo e cinese KHL, dove ha portato il CSKA Mosca a vincere la Gagarin Cup.

Fedotov è stato fermato all'esterno della Ice Arena Kupchino di San Pietroburgo ed è stato trasportato all'ufficio di registrazione e arruolamento militare, dove si è sentito male ed è stato trasportato in ospedale, ha riferito Fontanka.

"Siamo al corrente delle segnalazioni e stiamo indagando sulla situazione. Al momento non abbiamo ulteriori commenti", ha dichiarato Chuck Fletcher, presidente delle operazioni di hockey dei Flyers, in una dichiarazione inviata alla CNN.

In un'intervista rilasciata sabato all'emittente russa Match.TV, Ponomarev ha dichiarato che a lui e ai genitori di Fedotov è stato vietato di vedere il portiere in ospedale.

"In questo momento non possiamo dire esattamente come stanno le cose. Era in ospedale, almeno di fatto, ma per qualche motivo non era elencato come gli altri pazienti", ha detto Ponomarev.

"Recentemente la polizia militare è entrata nel territorio dell'ospedale. Mi sono presentato, ho detto che ero un avvocato e ho chiesto per quale motivo fossero venuti. Si sono girati, sono saliti in macchina e non hanno fatto altri commenti finché non sono stati fatti entrare nel territorio dell'ospedale".

"Da allora non abbiamo più avuto notizie. Da quanto ho capito, vogliono trasferirlo in gravi condizioni a una sorta di organo investigativo militare. Mentre lui sostiene come meglio può che non è necessario, ma gli eventi si stanno sviluppando rapidamente, ora non si fa sentire".

In Russia, tutti gli uomini tra i 18 e i 27 anni sono tenuti a completare un anno di servizio militare, con alcune esenzioni. L'elusione del servizio di leva può essere punita con pesanti multe e pene fino a due anni di carcere".

"È difficile prevedere il suo destino", ha aggiunto Ponomarev. "Si trovava sul territorio dell'ufficio di registrazione e arruolamento militare della città, ma è registrato presso l'esercito a Mosca. Hanno trovato il suo certificato di registrazione, ma vive a Vsevolozhsk. Cioè, non ha nulla a che fare con l'ufficio di registrazione e arruolamento militare della città.

"Anche ieri le informazioni sulla sua presenza lì sono state nascoste in tutti i modi possibili, nonostante avesse un telefono e avesse informato i parenti della sua presenza. I dipendenti del commissariato militare sono stati informati che era stata presentata una denuncia al tribunale e che la decisione era stata sospesa.

"Il tribunale deve risolvere la questione, ma la procedura di arruolamento è stata violata. È rigorosamente descritta nella legge. È chiaro che non è così semplice. A giudicare dall'ultimo contatto con lui, non si sente molto bene", ha concluso Ponomarev.

La CNN ha contattato la NHL, il CSKA Mosca, la Federazione russa di hockey su ghiaccio e Ponomarev, ma non ha avuto risposta immediata.

Il portiere del Comitato olimpico russo, che ha aiutato la sua squadra a vincere l'argento nell'hockey su ghiaccio maschile ai Giochi olimpici invernali del 2022, sarebbe stato arrestato lo stesso giorno in cui è iniziato il processo della due volte medaglia d'oro di pallacanestro statunitense Brittney Griner nei pressi di Mosca, con l'accusa di contrabbando di droga, che può essere punito con una pena fino a 10 anni di carcere.

I sostenitori di Brittney Griner e i funzionari statunitensi sostengono che sia detenuta ingiustamente e hanno chiesto il suo rilascio, mentre cresce il timore che venga usata come pedina politica nel contesto delle crescenti tensioni tra Russia e Stati Uniti.

Al processo, Griner è stata accusata da un pubblico ministero di aver contrabbandato meno di un grammo di olio di cannabis nel suo bagaglio a mano. La seconda udienza del processo si terrà il 7 luglio.

