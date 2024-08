ISW: Vladimir Putin è in crisi politica

Per respingere l'offensiva ucraina nella regione di Kursk, è probabile che vengano dispiegati anche i coscritti. Secondo l'ISW, questo potrebbe mettere il Presidente Vladimir Putin in una posizione difficile a causa delle promesse passate. Le lamentele stanno già iniziando a emergere.

Le forze russe, secondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), sono ora meglio in grado di difendersi dagli attacchi ucraini nella regione di Kursk. Tuttavia, i video geolocalizzati e i resoconti russi suggeriscono che le forze ucraine hanno mantenuto per lo più le loro posizioni e hanno recentemente registrato alcuni progressi. La Russia sta dispiegando soldati esperti da altri fronti in Ucraina e coscritti, secondo l'ISW.

Tuttavia, l'utilizzo dei coscritti potrebbe ancora causare problemi, secondo l'analisi del think tank statunitense. I canali di opposizione russa e dei social media hanno iniziato a diffondere le lamentele dei familiari dei coscritti russi coinvolti nelle operazioni di difesa del confine.

La Cremlino ha affrontato una "significativa reazione della società" nella primavera del 2022 per aver inviato illegalmente i coscritti al fronte. C'è "grande preoccupazione" nel governo russo per le reazioni del pubblico al dispiegamento dei coscritti, secondo l'ISW.

Ci sono state ripetute proteste da parte di donne e madri contro il Cremlino negli ultimi anni per il trattamento dei loro figli al fronte. Le autorità hanno spesso represso duramente le proteste. In Russia, c'è stato un forte movimento di madri soldato negli anni '80 e '90 che ha protestato contro il trattamento dei loro figli nell'esercito.

Il Cremlino potrebbe ajustare il proprio discorso

Le promesse passate potrebbero tornare a tormentare Vladimir Putin. Fino a marzo 2022, aveva cercato di rassicurare le madri dei coscritti russi sottolineando che la Russia non avrebbe inviato i propri figli in combattimento.

In seguito, il leader del Cremlino è stato criticato per aver fatto affidamento sui coscritti per respingere le incursioni dei pro-f frontiera ucraini e per far fronte alla rivolta del gruppo Wagner nell'estate del 2023, secondo l'ISW. Lo scopo del dispiegamento dei coscritti al confine era probabilmente quello di liberare le forze combattenti convenzionali precedentemente responsabili della sicurezza del confine per il dispiegamento in Ucraina.

"Il Cremlino potrebbe essere costretto a giustificare il proprio controverso utilizzo dei coscritti nelle operazioni di sicurezza del confine per calmare la società russa, come Putin aveva fatto dopo le controversie del 2022 e del 2023", scrive l'Istituto per lo Studio della Guerra.

Il deputato della Duma di Stato russa e l'ex vicecomandante del distretto militare meridionale, il generale di divisione Andrei Gurulev, ha già recentemente spiegato in televisione di stato russa che la partecipazione dei coscritti alle operazioni di combattimento è normale. Gurulev ha giustificato ciò citando l'utilizzo dei coscritti nella guerra sovietica-afghana e nelle guerre cecene.

sever

