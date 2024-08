- Istruzioni per preparare un topo di fragole fruttato e cremoso direttamente dal frigorifero

La Festa delle fragole è al culmine

La festa delle fragole è in pieno svolgimento. Da sole, queste dolci prelibatezze sono già un piacere, ma sono anche la base di numerosi dessert deliziosi.

La Regina delle Bacche

Non sorprende che la fragola sia spesso chiamata la regina delle bacche: dolce, succosa e ricca di sapore. Con il suo vivace colore rosso, è anche un'occhiata irresistibile. Il colore rosso intenso della fragola è dovuto a più di 25 diversi antociani, che funzionano come antiossidanti nel corpo.

Inoltre, le fragole sono ricche di vitamina C, acido folico, potassio, magnesio e sostanze vegetali secondarie - motivi più che sufficienti per approfittare della stagione delle fragole e gustare questo delizioso frutto il più spesso possibile. Oltre ai loro benefici per la salute, le fragole sono anche un piacere per le papille gustative. Le fragole contengono più di 360 composti aromatici, che vanno dal caramello al pesche ai sentori di violetta.

Più Leggere, Aerate e Cremose

Tuttavia, sapevi che botanicamente parlando, la fragola non è un frutto ma un tipo di frutto aggregato? Nonostante ciò, è la stella di molti piatti estivi: nei frullati, nelle torte, nel gelato o mescolate in una macedonia di frutta - c'è quasi qualsiasi cosa che non si possa creare con questa delizia rossa. Quindi, è il momento di aggiungere un po' di varietà ai tuoi pasti.

Questa fresca e fruttata mousse di fragole è leggera, ma anche cremosa e soffice, rendendola un'ottima scelta per le calde giornate estive. Un vero e proprio trattamento per tutti gli appassionati di fragole.

Ricetta per una Mousse di Fragole Fruttata

Ingredienti

300g di fragole

2-3 cucchiai di zucchero

250ml di panna montata

200g di formaggio fresco

1 cucchiaio di succo di limone

1 cucchiaino di agar agar (equivalente a 5 fogli di gelatina)

Istruzioni

Lavare, sbucciare e frullare le fragole. Mescolare con lo zucchero, il succo di limone e il formaggio fresco. Montare la panna fino a formare picchi duri e incorporarla delicatamente nel composto di fragole. Dissolvere l'agar agar in 50ml di acqua a fuoco medio, mescolando continuamente per circa due minuti. Togliere 3 cucchiai del composto di fragole e mescolarli nell'agar agar. Quindi mescolare delicatamente con la restante crema di fragole. Versare nei bicchieri da dessert e refrigerare per almeno quattro ore.

