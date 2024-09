Istituzioni finanziarie: una prolungata recessione economica causata da un atteggiamento negativo

Esperti finanziari tedeschi respingono la possibilità di una ripresa economica quest'anno. Il paese sta attraversando una fase di rallentamento. Il governo federale deve intervenire rapidamente e prendere il controllo. Un periodo prolungato di inazione fino alle elezioni sarebbe troppo costoso per la Germania.

Secondo gli economisti delle banche private, l'economia tedesca è prevista per una ripresa graduale solo nel prossimo anno. Secondo l'Associazione Bancaria Tedesca (BdB), le banche private ora prevedono un plateau delle prestazioni economiche complessive nel 2025, con un aumento del 0,7% del prodotto interno lordo (PIL) del paese. Inizialmente, si prevedeva un tasso di crescita del 1,2% per il 2025, dopo un periodo di stagnazione quest'anno.

La ripresa economica è prevista essere graduale nel 2025, alimentata da salari reali in aumento e un lieve calo del tasso di risparmio delle famiglie. Tuttavia, gli economisti prevedono che gli stimoli esterni rimarranno deboli nel prossimo anno. "Le proiezioni delle spese dei consumatori sono state deludenti quest'anno. Inoltre, gli investimenti delle imprese sono diminuiti più di quanto previsto", ha dichiarato Heiner Herkenhoff, CEO della BdB.

Herkenhoff ha attribuito ciò al generale malessere nel paese. "I consumatori sono incerti sulla crescita economica futura. Stanno rallentando le spese e risparmiando di più, nonostante i salari reali in aumento. La propensione degli investimenti delle imprese sta anche soffrendo a causa delle prospettive pessimistiche", ha dichiarato.

La BdB ha invitato la politica a prendere ulteriori misure per migliorare significativamente la competitività economica e l'ambiente degli investimenti della Germania. Il governo federale deve non solo attuare rapidamente e in modo completo l'iniziativa di crescita, ma anche inviare segnali chiari per stimolare l'attività. "Non possiamo permetterci un arresto economico fino alle prossime elezioni federali", ha detto Herkenhoff.

"Un decennio di opportunità persa"

Il giorno precedente, l'Istituto per la Ricerca Macroeconomica e la Ricerca Economica (IMK) ha rivisto anche le sue previsioni al ribasso, allineandosi con le previsioni della BdB. "A prima vista, questo potrebbe non sembrare allarmante. Ma il periodo prolungato di debole crescita ha conseguenze significative", ha dichiarato Sebastian Dullien, direttore scientifico dell'istituto, rispecchiando i sentimenti dei sindacati. "Alla fine del 2025, il prodotto interno lordo sarà allo stesso livello di fine 2019". Negli Stati Uniti, è ora aumentato di quasi il 10% rispetto a prima della pandemia del coronavirus. Nel resto della zona euro, compresi paesi come l'Italia o la Francia, è aumentato di almeno il 5%. "Ciò significa che la Germania ha perso quasi un decennio di opportunità", si è lamentato l'economista.

La stagnazione attuale è dovuta a una debole domanda estera, una politica fiscale restrittiva e incoerente del governo federale e una politica monetaria ancora troppo conservativa della Banca Centrale Europea (BCE) nonostante i primi tagli dei tassi di interesse. Per l'anno successivo, l'IMK rileva anche alcuni segnali di speranza attraverso aumenti dei salari nominali, diminuzione dell'inflazione e aumento della spesa privata.

L'IMK ha sottolineato che la prolungata stagnazione è anche un sintomo di cambiamenti nelle condizioni economiche globali, richiedendo un adeguamento corrispondente della politica economica. "In passato, l'economia tedesca si è typically ripresa dalle recessioni attraverso le esportazioni", ha dichiarato l'IMK. Tuttavia, le possibilità per questo sono attualmente scarse, anche a causa delle politiche industriali assertive di importanti partner commerciali come la Cina e gli Stati Uniti.

"In questa situazione, è necessario un cambiamento nella politica economica della Germania, che comporta investimenti estesi e continui, ad esempio nell'energia rinnovabile, nelle reti, nell'infrastruttura dei trasporti e nell'istruzione", ha dichiarato il direttore dell'IMK, Sebastian Dullien.

La ripresa economica graduale prevista dalle banche private per il 2025 potrebbe ancora non essere sufficiente per raggiungere i livelli di PIL prima della pandemia in altre economie principali, come gli Stati Uniti e parti della zona euro. La prolungata stagnazione dell'economia tedesca, dovuta a vari fattori, ha portato a una significativa perdita di opportunità di crescita per quasi mezzo decennio.

