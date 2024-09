- Istituzione temporaneamente abbandonata a causa di un sospetto odore di gas <unk> Indagine in corso

Dopo una temporanea assenza da una scuola di Neubrandenburg a causa di un sospetto di fuga di gas e problemi respiratori per diverse persone, le autorità stanno indagando su un possibile caso di lesioni corporali. Si sospetta che qualcuno abbia rilasciato una sostanza sconosciuta nel bagno degli uomini della scuola regionale orientale "Am Lindetal", come dichiarato da un rappresentante della polizia. Questa informazione proviene da rapporti dei media.

Quattro studenti hanno segnalato problemi respiratori dopo aver visitato il bagno. Anche l'insegnante e il custode che hanno ispezionato la struttura hanno segnalato di aver avuto questi sintomi. Di conseguenza, la scuola è stata evacuata.

La scuola è tornata in funzione

Le autorità cittadine hanno rivelato che gli studenti e il personale sono stati momentaneamente trasferiti in una palestra. La scuola è stata successivamente riaperta e le lezioni sono riprese. I sei individui che hanno avuto problemi hanno ricevuto cure ambulatoriali. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere al bagno senza dover utilizzare attrezzature per la respirazione. L'area sta sottoposta a una pulizia approfondita come misura precauzionale.

Stando alla dichiarazione della polizia, non è stata individuata una particolare sostanza. Come misura di sicurezza, il bagno rimarrà chiuso per 24 ore. Il portavoce della polizia ha menzionato che non si tratta di un evento isolato a Neubrandenburg. Ci sono stati casi simili in due altre scuole nell'ultimo anno.

I sei individui con il problema respiratorio hanno ricevuto cure mediche e sono stati quindi autorizzati a tornare a lezione. Despite l'incidente, la direzione della scuola incoraggia gli studenti a segnalare eventuali ulteriori problemi respiratori.

