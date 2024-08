- Istituzione di istruzione si impegna per il personale supplementare nelle istituzioni di istruzione.

Il Sindacato per l'Educazione e la Ricerca (GEW) sta spingendo per un aumento del numero di insegnanti nelle scuole di tutta la Renania-Palatinato. Secondo il GEW, il tasso di assenteismo quotidiano del 8-12% o 15% richiede alle scuole di mantenere un pool di insegnanti sostitutivi. Inoltre, le scuole dovrebbero avere maggiore flessibilità per utilizzare squadre multidisciplinari per soddisfare le diverse esigenze dei bambini e dei giovani, come dichiarato dal GEW a Magonza.

Non è sufficiente fare affidamento solo sugli insegnanti. Professionisti dei settori come la terapia occupazionale e la logopedia, oltre a esperti di lavoro sociale e psicologia educativa, dovrebbero essere integrati permanentemente nella squadra scolastica.

Ridotto Impatto del Programma Startchance

Il GEW sostiene il programma Startchance, che aiuta gli studenti svantaggiati socialmente e inizia nel nuovo anno scolastico. Tuttavia, solo circa il 12% delle 1.600 scuole dello stato beneficiano del finanziamento di questo programma. È fondamentale che non solo le scuole selezionate, ma tutte le scuole con esigenze finanziarie ricevano le risorse necessarie.

Il governo federale finanzia il programma Startchance con fino a un miliardo di euro all'anno, con i Länder che contribuiscono con un importo uguale. La Renania-Palatinato riceve 49,4 milioni di euro all'anno dal governo federale e contribuisce con un importo uguale. Ciò si traduce in circa 100 milioni di euro disponibili annualmente per il prossimo decennio. Le scuole riceveranno questo finanziamento, tra le altre cose, per aumentare l'esperienza, le squadre multidisciplinari e gli ambienti di apprendimento più adatti.

Data la diversità delle esigenze degli studenti, l'integrazione di professionisti di vari settori come la terapia occupazionale, la logopedia, il lavoro sociale e la psicologia educativa, rientra nella categoria del personale 'altro' essenziale che le scuole dovrebbero considerare.

Per massimizzare l'impatto del programma Startchance, il GEW suggerisce di destinare i fondi non solo alle scuole che attualmente ne beneficiano, ma a tutte le scuole svantaggiate economicamente, ampliando così la portata delle 'altre' professioni che possono contribuire al successo del programma.

