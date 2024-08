- Istituto per la creazione di ambienti di apprendimento digitali presso Hasso-Plattner

L'Istituto Hasso Plattner (HPI) di Potsdam fa pressione per l'istituzione di "Centri di Apprendimento Digitale" in Germania, come indicato nella loro dichiarazione di posizione. Questo passo mira a potenziare significativamente l'istruzione digitale. I giovani dovrebbero essere meglio equipaggiati per l'era digitale, oltre alle lezioni tradizionali a scuola. L'HPI raccomanda questi spazi di apprendimento aggiuntivi per integrare i programmi educativi esistenti, come le scuole di musica e arte. La proposta prevede l'accesso a basso costo, finanziato dallo stato, rendendolo un'opzione accessibile per tutti i bambini e i giovani adulti.

L'istituzione dovrebbe essere incorporata in una legge specifica sui Centri di Apprendimento Digitale o estendendo i regolamenti delle scuole di musica esistenti, secondo il documento. L'HPI suggerisce anche collaborazioni con progetti educativi e startup innovative.

L'Istituto Hasso Plattner, finanziato privatamente e situato a Potsdam, si concentra sulla ricerca universitaria nell'informatica. Si considera un "programma di formazione d'élite". L'istituto è stato fondato da Hasso Plattner, cofondatore del gigante del software SAP e collezionista d'arte.

