- Istituto di ricerca: una svolta nel mercato immobiliare

Sta diventando più costoso acquistare casa propria? L'Istituto di ricerca economica mondiale di Kiel (IfW) ha registrato un'inversione di tendenza sul mercato immobiliare tedesco. I prezzi per gli appartamenti, le case unifamiliari e le case multifamiliari sono aumentati tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente, ha riferito l'IfW.

"L'inversione di tendenza sul mercato immobiliare è in corso", ha dichiarato il ricercatore dell'IfW Jonas Zdrzalek. L'incertezza tra gli acquirenti potenziali sembra diminuire e l'aspettativa di tassi di interesse in calo sta stabilizzando il mercato. La riduzione dell'attività di nuova costruzione sta inoltre riducendo l'offerta e portando a prezzi in aumento.

Rispetto al primo trimestre, i prezzi degli appartamenti sono aumentati del 2,4% nel secondo trimestre. Le case unifamiliari costano il 2% in più. I prezzi per le case multifamiliari sono aumentati del 4,4%. Nel trimestre precedente, i prezzi erano diminuiti. I dati si basano sull'indice dei prezzi immobiliari Greix, che contiene dati da 19 città e il distretto del Reno-Erft vicino a Colonia. Tra gli altri istituti, l'IfW fa parte di Greix.

Prezzi in aumento a Hamburg, prezzi in calo a Colonia

Tra le sette città più popolose della Germania, i prezzi degli appartamenti sono aumentati più fortemente rispetto al trimestre precedente a Hamburg (4,3%), Frankfurt (3,7%) e Düsseldorf (2,2%). A Stuttgart, i prezzi sono aumentati dello 0,6%. A Colonia, i prezzi sono diminuiti dello 0,6%. Non erano disponibili dati aggiornati per Berlino e Monaco. Al di fuori della categoria delle sette città più popolose, i prezzi degli appartamenti sono aumentati significativamente a Münster - del 5,6%.

Fine della correzione possibile

L'IfW ritiene che una correzione sul mercato immobiliare, che è durata circa due anni, potrebbe essere giunta al termine. Una correzione si riferisce tipicamente a un movimento discendente di un indice, ad esempio, che corregge i valori gonfiati. Greix ha registrato una diminuzione dei prezzi di circa il 14% in circa due anni, ha riferito l'IfW. La correzione più forte si è verificata a Stuttgart, dove i prezzi sono diminuiti di più del 20%.

