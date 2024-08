- Istituto di ricerca: una svolta nel mercato immobiliare

Il mercato immobiliare sta diventando più costoso? L'Istituto per la Ricerca Economica Mondiale di Kiel (IfW) ha registrato un'inversione di tendenza nel mercato immobiliare tedesco. I prezzi per gli appartamenti, le villette a schiera e gli edifici multifamiliari sono aumentati tra aprile e giugno rispetto al trimestre precedente, come annunciato dall'IfW.

"La inversione di tendenza nel mercato immobiliare è iniziata", ha dichiarato il ricercatore dell'IfW Jonas Zdrzalek. L'incertezza tra gli acquirenti sembra diminuire e la prospettiva di tassi di interesse in calo sta stabilizzando il mercato. Inoltre, la riduzione dell'attività di nuova costruzione sta riducendo l'offerta e portando a prezzi più elevati.

Rispetto al primo trimestre dell'anno, i prezzi per gli appartamenti sono aumentati del 2,4% nel secondo trimestre. Le villette a schiera costano il 2% in più e i prezzi per gli edifici multifamiliari sono aumentati del 4,4%. Nel trimestre precedente, i prezzi erano diminuiti. I dati si basano sull'Indice dei Prezzi Immobiliari Greix, che contiene dati da 19 città e dal distretto del Reno-Erft vicino a Colonia. Tra gli altri istituti, l'IfW è coinvolto nel Greix. L'indice si basa sui dati delle transazioni dei contratti notarili.

Prezzi in aumento ad Amburgo, prezzi in calo a Colonia

Tra le sette città più popolose della Germania, i prezzi per gli appartamenti sono aumentati rispetto al trimestre precedente in modo più netto ad Amburgo (4,3%), Francoforte (3,7%) e Düsseldorf (2,2%). A Stoccarda, i prezzi sono aumentati dello 0,6%, mentre a Colonia sono diminuiti dello 0,4%. Non erano disponibili dati aggiornati per Berlino e Monaco. Al di fuori della categoria delle sette città più popolose, i prezzi per gli appartamenti sono aumentati in modo significativo a Münster - del 5,6%.

L'IfW ritiene che una correzione nel mercato immobiliare possa essere giunta al termine dopo circa due anni. Una correzione viene tipicamente intesa come un movimento discendente di un indice che corregge i valori gonfiati. Il Greix ha registrato una diminuzione dei prezzi di circa il 14% in circa due anni, come annunciato dall'IfW.

Tendenza al rialzo protratta solo interrotta?

Tra le città più popolose, la correzione è stata più forte a Stoccarda, dove i prezzi sono diminuiti di più del 20%. La diminuzione è stata più contenuta a Berlino, dove i prezzi degli appartamenti sono diminuiti di più del 10% al culmine.

"I dati del Greix suggeriscono che il settore immobiliare sta riprendendo slancio e che il mercato ha deciso una direzione dopo mesi di volatilità", ha dichiarato Zdrzalek. La diminuzione è stata breve e intensa. Sarebbe sorprendente se ora risalisse allo stesso ritmo. Secondo Zdrzalek, la correzione potrebbe essere stata un'interruzione in una tendenza al rialzo a lungo termine.

Aumento delle transazioni

Il Greix mostra anche che tra aprile e giugno sono state acquistate e vendute più proprietà immobiliari rispetto al secondo trimestre dell'anno precedente. Le transazioni sono circa il 10% più alte rispetto al valore del periodo di confronto, ha dichiarato Zdrzalek. Non ha fornito un numero totale. Poiché le transazioni sono soggette a fluttuazioni stagionali, l'IfW confronta i valori annuali. L'attività

