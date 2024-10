Israele vive intensi scontri con Hezbollah.

Nella prima mattinata, come da resoconto di Israele, è stata avviata un'operazione terrestre "limitata e mirata" contro Hezbollah nel sud del Libano. Attualmente, l'esercito sta assistendo a "combattezze intense" e consiglia ai libanesi di evitare il sud. Si sospetta che Hezbollah utilizzi civili come scudi umani in questo conflitto.

Il portavoce militare israeliano, Avihai Adraee, ha inviato un messaggio su Telegram in arabo, consigliando di non guidare veicoli nel sud del Libano. Il messaggio indicava "gravi scontri in corso nel sud del paese, dove i membri di Hezbollah utilizzano l'ambiente civile e la popolazione come scudi umani per gli attacchi". Si consigliava alle persone di evitare di guidare a sud del fiume Litani, circa 30 chilometri dal confine.

Secondo una risoluzione dell'ONU, i combattenti di Hezbollah non sono autorizzati a operare a sud di questo confine. Tuttavia, hanno gradualmente fatto ritorno nella zona dopo la guerra del Libano del 2006. Israele mira a incoraggiare la loro partenza per garantire il sicuro ritorno di circa 60.000 cittadini alle parti settentrionali del paese.

Hezbollah ha annunciato di aver attaccato due volte i soldati israeliani a Metula. Hanno riferito di aver preso di mira "soldati nemici in avanzamento a Metula con colpi d'artiglieria" e, nella stessa regione, un "raggruppamento di soldati nemici" è stato attaccato con razzi. La città di Metula si trova sulla linea di demarcazione del confine tra Israele e Libano.

Sono stati lanciati anche vari proiettili dal Libano verso Israele. Alcuni sono stati intercettati, mentre altri sono caduti in aree non abitate, come riferito dalle forze militari israeliane. Gli allarmi aerei erano già risuonati nelle vicinanze delle città di Metula e Avivim.

Israele ha eseguito un'operazione terrestre "limitata e mirata" contro il gruppo filoiraniano Hezbollah nel sud del Libano nella prima mattinata, come da loro affermazioni. I colpi erano diretti contro "obiettivi terroristici e l'infrastruttura di Hezbollah". In precedenza, Israele aveva annunciato l'istituzione di una "zona di esclusione militare" in tre aree di frontiera nel nord di Israele. Le aree intorno a Metula, Misgav Am e Kfar Giladi sono state interessate.

Quasi un anno dopo l'inizio della guerra nella Striscia di Gaza dopo l'attacco del radicale islamico Hamas contro Israele, l'esercito israeliano ora si concentra sul Libano, lanciando ampi attacchi aerei nel paese confinante a nord. Questi attacchi si concentrano sulla leadership, l'infrastruttura e i depositi di armi della milizia, sostenuti dall'Iran, aprendo un secondo fronte contro Israele con attacchi

