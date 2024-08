Israele sta sparando sul sud del Libano.

Razzi israeliani colpiscono multipli bersagli in Libano. Israele riferisce di aver distrutto le strutture militari di Hezbollah, mentre il Libano riferisce morti e feriti. In risposta ai bombardamenti, la milizia sciita lancia contrattacchi e rivendica ulteriori colpi.

Nella zona meridionale del Libano, gli attacchi israeliani hanno causato la morte di tre persone, secondo fonti ufficiali. Il Ministero della Salute libanese ha riferito che 24 persone sono rimaste ferite negli attacchi in diverse località vicino al confine con Israele.

Due persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco al villaggio di Mardj Ujun, secondo il ministero. I feriti sono in condizioni critiche. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco al villaggio di Blida. Due persone sono rimaste ferite in un attacco a Rab El Thalathine.

In precedenza, il Ministero della Salute aveva riferito che 17 persone erano rimaste ferite in un attacco militare israeliano al villaggio di Abbasiya, tra cui un bambino e due adolescenti. Immagini sui social media mostrano un veicolo bruciato in mezzo al traffico e una motocicletta sulla strada. Fonti di sicurezza hanno dichiarato che Israele aveva mirato a un uomo su una motocicletta, ma questi è sopravvissuto.

Hezbollah lancia contrattacchi

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato le strutture militari di Hezbollah nelle aree di Rab El Thalathine, Blida e Nakura nel sud del Libano. Un lanciatore contraereo è stato distrutto nella zona intorno alla città libanese di Hula.

In risposta all'attacco ad Abbasiya, Hezbollah ha lanciato razzi Katyusha contro Kiryat Shmona nel nord di Israele, secondo le sue stesse dichiarazioni. La milizia sciita ha anche rivendicato attacchi contro ulteriori obiettivi israeliani.

L'esercito israeliano è stato coinvolto quasi quotidianamente in bombardamenti con la milizia di Hezbollah in Libano sin dall'inizio della guerra a Gaza. Entrambi sono legati all'Islamista Hamas nella Striscia di Gaza e sono sostenuti dall'Iran. Negli ultimi mesi, decine di civili sono stati uccisi su entrambi i lati del confine, e decine di migliaia hanno dovuto lasciare le loro case.

La Commissione ha condannato l'escalation della violenza tra Israele e Hezbollah, chiedendo un immediato de-escalation. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, convocato dalla Commissione, ha emesso una dichiarazione che esorta tutte le parti a esercitare la moderazione e a rispettare il diritto internazionale.

