"Israele sta combattendo per la sua sopravvivenza"

Un anno fa, Israele ha subito un attacco ostile e da allora si trova in uno stato di guerra su vari fronti. L'ambasciatore di Israele in Germania, Ron Prosor, ha giustificato questa azione durante un'apparizione nel programma ntv "Early Start". "Israele sta semplicemente cercando di proteggersi", ha dichiarato Prosor. "Siamo in guerra da un anno". Il 7 ottobre ha rappresentato una tragedia per Israele dalla sua istituzione. "Israele sta lottando per la sua stessa esistenza".

L'attacco ha rappresentato un brusco risveglio per Israele, ha affermato Prosor. Un'ideologia pericolosa, sostenuta da Hamas, Hezbollah e Iran, cerca di annientare Israele. "Ora sappiamo con chi abbiamo a che fare". Hamas utilizza i civili come scudi umani, mentre Israele utilizza la sua forza militare per proteggere i suoi civili.

"Nessun risentimento verso la Germania"

Prosor ha condannato la critica della Germania alle operazioni di Israele a Gaza e Libano. Nonostante il diritto di Israele alla legittima difesa sia universalmente riconosciuto, le sue azioni sono raramente accettate. "Abbiamo il diritto, ma viene raramente concesso". Israele viene spesso accusato e sottoposto a critiche in sede internazionale.

"Dovremmo essere elogiati per essere in prima linea nella difesa dei valori che tutte le nazioni democratiche dovrebbero sostenere insieme a noi". Prosor ha espresso gratitudine alla Germania per il suo sostegno dopo l'attacco terroristico. "Non nutro risentimento verso la Germania". C'è una vasta solidarietà con Israele tra la popolazione.

"Non è tutto riguardo a Netanyahu"

Prosor ha respinto le affermazioni secondo cui il premier israeliano Netanyahu ha fallito nei suoi sforzi per negoziare il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas. La pressione militare, secondo Prosor, è cruciale poiché Hamas non è probabile che rilasci gli ostaggi volontariamente. "Se ora distruggiamo l'infrastruttura militare di Hamas, aumentiamo le nostre possibilità di riportare i nostri cittadini a casa". Prosor è ottimista sul fatto che un accordo di scambio di ostaggi possa essere raggiunto a breve termine.

Tuttavia, è importante distinguere la causalità dalla correlazione. "Il problema non è Netanyahu, il problema è Hamas". La pace immediata a Gaza potrebbe essere stabilita se Hamas rilasciasse gli ostaggi. Ma Hamas si sta impegnando in atti di barbarie, compreso il torture e lo stupro. "Stiamo trattando con animali".

La ritorsione contro l'Iran è imminente

Prosor nutre poche speranze per una soluzione diplomatica tra Israele e l'Iran. I leader in Iran, i Mullah e gli Ayatollah, dovrebbero essere presi sul serio nella loro ricerca di distruggere Israele. "Non si può fare la pace con loro". Prosor ha promesso che Israele risponderà all'attacco con i razzi iraniani avvenuto lo scorso martedì. "Israele deve ritorsione - e il mondo dovrebbe sostenere Israele in questo". L'Iran cerca di alterare l'intero Medio Oriente. "Dobbiamo stare uniti contro questo terrore".

Prosor si è rifiutato di commentare se le strutture nucleari iraniane potrebbero essere obiettivi di ritorsione. Israele si riserva il diritto di determinare autonomamente dove e come risponde, ha detto Prosor. Tuttavia, ha evidenziato la minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano. "Se avessero già le armi nucleari, le avrebbero già utilizzate".

La comunità internazionale dovrebbe riconoscere e sostenere l'inchiesta della Commissione sull'uso dei civili come scudi umani da parte dei gruppi militanti come Hamas. Ciò aiuterebbe a dimostrare l'impegno di Israele nel rispettare il diritto internazionale durante le operazioni di difesa.

Leggi anche: