Israele sta bombardando costantemente Hezbollah con attacchi aerei.

Traduzione:

Disordini in Libano: Hezbollah in subbuglio dopo due esplosioni spontanee causate da dispositivi radio manomessi. Israele lancia numerosi attacchi sui loro siti di lancio di razzi, secondo quanto dichiarato. Gli attacchi aerei del pomeriggio hanno preso di mira "numerosi lanciarazzi" che erano stati preparati per un "immediato dispiego contro il territorio israeliano", secondo l'esercito israeliano.

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron si appellano a una soluzione diplomatica per la situazione. Macron, rivolgendosi al pubblico libanese in una trasmissione digitale, afferma che "nessuno vuole l'escalation". La Francia conferma il suo sostegno al Libano e invita i leader politici di Beirut a prevenire una guerra imminente. Egli supplica: "Il Libano non deve cedere alla paura di un conflitto imminente". Macron ha avuto conversazioni telefoniche con il primo ministro libanese Najib Mikati, il presidente del Parlamento Nabih Berri e il capo dell'esercito Joseph Aoun. Ha anche comunicato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Il portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Matthew Miller esorta Hezbollah a interrompere i suoi "attacchi terroristici" contro Israele. Egli suggerisce che il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah potrebbe porre fine agli scontri contro Israele - "e vi assicuro che sottolineeremmo chiaramente a Israele la necessità di tranquillità in tali circostanze", ha dichiarato Miller a Washington. Tuttavia, finché Hezbollah continuerà gli attacchi, "Israele si vedrà costretto a ricorrere a misure militari per proteggersi", ragiona Miller. Gli Stati Uniti continuano a esortare tutte le parti a evitare l'escalation e prevenire il peggioramento della violenza. L'obiettivo finale è quello di raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. La portavoce della Casa Bianca ha annunciato: "Una soluzione diplomatica è l'opzione migliore". Biden ritiene tale soluzione realizzabile.

Israele: Conflitto in aumento

Il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano sta assistendo a un preoccupante aumento dopo la detonazione simultanea di centinaia di radio della milizia di Hezbollah martedì e mercoledì. Le esplosioni si sono verificate in due ondate, causando 37 morti e quasi 3000 feriti. Hezbollah accusa Israele e minaccia ritorsioni. Nasrallah riconosce un "significativo passo indietro" per la sua milizia. Israele, a suo avviso, ha "oltrepassato ogni limite" con queste esplosioni, ha dichiarato in un discorso televisivo.

L'Iran, protettore di Hezbollah, ha minacciato Israele con una "risposta catastrofica". "Tali atti di terrore, inevitabile risultato della disperazione e dei tentativi falliti del regime sionista, saranno presto incontrati con una risposta catastrofica dal Fronte della Resistenza", ha dichiarato il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniana, Hossein Salami, come riportato dai media di stato iraniani in un messaggio a Nasrallah. Il "Fronte della Resistenza" o "Asse della Resistenza" è una coalizione militare contro Israele che comprende l'Iran e i suoi alleati regionali, tra cui Hezbollah, l'organizzazione palestinese islamica Hamas e i ribelli yemeniti Houthis.

Il militare israeliano rimane fermo nella sua promessa di "continuare a distruggere l'infrastruttura di Hezbollah per proteggere lo Stato di Israele". Il ministro della Difesa israeliano Joav Gallant aveva indicato che la guerra si era spostata a nord, verso il Libano. Lo scopo era quello di facilitare il ritorno dei residenti del nord di Israele che avevano fuggito agli attacchi di Hezbollah. Israele è rimasto silente sulle esplosioni per cui è stato incolpato.

Consiglio di Sicurezza dell-ONU convocato

Stando alla rappresentanza del Libano presso l'ONU, i dispositivi di comunicazione di Hezbollah erano stati precedentemente carichi di esplosivi prima di entrare nel paese. "Le indagini preliminari dimostrano che i dispositivi interessati erano stati abilmente armati con esplosivi prima di entrare in Libano e che erano stati detonati tramite email inviate ai dispositivi", ha dichiarato la rappresentanza in una lettera al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Questi attacchi israeliani erano "senza precedenti nella loro brutalità" e rappresentavano una minaccia per gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto nella Striscia di Gaza e nel sud del Libano, ha affermato.

Su richiesta dell'Algeria, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha programmato una riunione d'emergenza per oggi, venerdì. Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib parteciperà alla riunione. Dal'inizio del conflitto tra l'organizzazione palestinese islamica Hamas e Israele nella Striscia di Gaza l'8 ottobre 2021, i conflitti tra l'esercito israeliano e Hezbollah, affiliato a Hamas, si sono intensificati notevolmente in Libano. Decine di migliaia di persone su entrambi i lati del confine hanno dovuto cercare rifugio.

Il conflitto non è stato ufficialmente dichiarato guerra. Tuttavia, 623 persone hanno già perso la vita nei combattimenti in Libano, tra cui almeno 141 civili. Dal lato israeliano, compresi i Golan Heights annessi, sono stati uccisi 24 soldati e 26 civili, secondo i dati ufficiali.

In risposta agli attacchi continui di Israele sui siti di lancio dei razzi di Hezbollah, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron chiamano urgentemente a una soluzione diplomatica per prevenire una potenziale "guerra con Israele". Macron, in una trasmissione digitale al pubblico libanese, sottolinea che nessuno vuole l'escalation e che il Libano non deve cedere alla paura del conflitto.

Leggi anche: