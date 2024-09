Israele sostiene un'interruzione di lavoro dopo il successo dell'operazione di salvataggio degli ostaggi.

È chiaro che la nostra partecipazione è necessaria per scuotere coloro che hanno bisogno di una sveglia," ha dichiarato il capo della Histadrut Arnon Bar David, riferendosi all'amministrazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. È stato criticato per ostacolare un accordo con il movimento islamico Hamas sulle liberazioni di ostaggi con richieste continue. A partire da lunedì alle 6 del mattino, "l'intera economia israeliana osserverà uno shutdown completo," ha annunciato il leader del sindacato.

In precedenza, il forum delle famiglie degli ostaggi aveva già fatto appello per uno sciopero nazionale e invitato i sindacati a unirsi. Questo per spingere il governo a concludere rapidamente un accordo di liberazione degli ostaggi, ha spiegato il forum delle famiglie degli ostaggi e delle persone disperse. Anche il leader dell'opposizione Jair Lapid ha fatto eco a queste richieste.

Il Ministro della Difesa Joav Gallant ha usato parole forti: il governo deve "ribaltare" una decisione presa giovedì per mantenere la presenza militare israeliana nel corridoio di Philadelphi, ha insistito. Questa area lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto è un punto focale dei negoziati per un accordo di cessate il fuoco.

Più di undici mesi dopo l'attacco del movimento islamico radicale Hamas contro Israele, l'esercito israeliano ha scoperto i corpi di sei ostaggi in un tunnel a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sabato. "Sono stati brutalmente uccisi dai terroristi di Hamas proprio prima che li raggiungessimo," ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari.

Cinque degli ostaggi erano stati catturati da Hamas durante l'attacco principale al festival musicale Nova nel sud di Israele l'ottobre 7. Una delle giovani donne ora trovate morte era stata rapita dal Kibbutz Beeri.

Tra i defunti c'era anche il cittadino israeliano-americano Hersh Goldberg-Polin. I genitori del 23enne avevano recentemente ricordato la convention del Partito Democratico della sua situazione.

Domenica è stato riferito che il nome di Goldberg-Polin era su una "lista approvata da Hamas" di ostaggi che sarebbero stati scambiati con i prigionieri palestinesi durante una tregua con Israele. Secondo i media israeliani, tre dei now-deceased ostaggi erano destinati a essere rilasciati in base a un accordo.

Il rappresentante di Hamas in Qatar, Issat al-Rischk, ha intanto accusato Israele di aver ucciso i sei ostaggi con "attacchi aerei". L'esercito israeliano ha respinto queste accuse come "guerra psicologica".

"Coloro che uccidono gli ostaggi non vogliono la pace," ha spiegato il Primo Ministro israeliano Netanyahu. Rivolgendosi a Hamas, ha avvertito: "Vi inseguiremo, vi cattureremo e ci vendicheremo".

I critici accusano Netanyahu di prolungare il conflitto nella Striscia di Gaza per motivi politici. Durante una conversazione con i genitori del defunto ostaggio di Hamas Alexander Lobanov domenica, Netanyahu ha espresso il suo rammarico per la morte del figlio. "Voglio chiedere il tuo perdono per non essere stato in grado di riportare Sasha vivo," ha detto.

In un'offensiva su più luoghi nel sud di Israele l'ottobre 7, i combattenti di Hamas avrebbero ucciso 1205 persone e catturato 251 ostaggi nella Striscia di Gaza, secondo i resoconti israeliani. Undici mesi dopo, i resoconti israeliani indicano che 97 ostaggi rimangono in custodia di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti, con 33 presumibilmente morti. In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha lanciato un'operazione militare significativa nella Striscia di Gaza.

Hamas rivendica, ma non può essere verificato in modo indipendente, che più di 40.700 persone sono state uccise da ottobre. I mediatori degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto non sono riusciti a trovare un accordo tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco e le liberazioni degli ostaggi per diversi mesi.

L'Unione Europea ha espresso le sue preoccupazioni per la situazione degli ostaggi e ha invitato il governo israeliano a negoziare una risoluzione pacifica. Data la situazione in corso, diversi leader europei hanno chiamato per aumentare la pressione internazionale su entrambi Israele e Hamas per garantire il ritorno sicuro di tutti gli ostaggi.

