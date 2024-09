Israele si prepara a un grande conflitto in Libano

Israele esprime il desiderio di un cessate il fuoco in entrambe le sue regioni settentrionali e nella regione meridionale del Libano. Ciò potrebbe verificarsi sia prima che dopo un conflitto significativo contro Hezbollah, come comunicato dall'ambasciatore israeliano Danny Danon al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Gli Stati Uniti e la Francia hanno proposto un cessate il fuoco di 21 giorni come possibile soluzione.

Israele ha fatto riferimento alla possibilità di un conflitto con l'organizzazione sciita Hezbollah situata in Libano. In una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York, Danon ha dichiarato: "Spero in un cessate il fuoco, mirato al ritorno degli israeliani alle loro case nel nord e al ritorno dei libanesi del sud alle loro case nel sud del Libano. Accadrà prima o dopo una guerra. Spero che accada prima". Ha anche menzionato che il Primo Ministro Benjamin Netanyahu è atteso negli Stati Uniti giovedì.

Gli Stati Uniti e la Francia hanno proposto una tregua di 21 giorni. Subito dopo un incontro tra il Presidente francese Emmanuel Macron e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York, la Francia ha presentato la proposta. Secondo il nuovo Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, il cessate il fuoco è inteso a "promuovere le trattative". Ha sottolineato: "È fondamentale che tutte le parti si impegnino fermamente in un percorso di de-escalation".

L'Iran avverte di un'imminente "disastro"

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha espresso il sostegno del suo paese al Libano. Durante la sessione generale dell'ONU a New York, a cui hanno partecipato oltre cento capi di Stato e di governo da tutto il mondo, Araghchi ha espresso la sua preoccupazione, dichiarando: "La regione è sull'orlo di un esito disastroso. Se non viene contenuto, il mondo potrebbe affrontare conseguenze catastrofiche". Araghchi ha promesso il sostegno incondizionato dell'Iran al popolo libanese.

La crisi in corso in Libano è stata al centro della sessione generale dell'ONU a New York. Per quasi un anno, il nord di Israele è stato spesso preso di mira dalla milizia di Hezbollah, appoggiata dall'Iran, in Libano. In risposta, l'esercito israeliano replica con contrattacchi contro i bersagli di Hezbollah all'interno del Libano. Secondo il Ministero della Salute del Libano, 72 persone sono state uccise e circa 400 ferite negli attacchi israeliani nel sud e nell'est del Libano, nonché nella regione intorno alla capitale Beirut.

L'ultimo conflitto tra Israele e Hezbollah si è verificato nel luglio 2006. In 34 giorni, quasi 1400 persone sono state uccise, con 1200 di queste vittime sul lato libanese, principalmente civili. I combattimenti si sono conclusi con la Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che ha imposto la richiesta di disarmo di Hezbollah e il ritiro oltre il fiume Litani, che rappresenta il confine settentrionale della zona demilitarizzata concordata.

