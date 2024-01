Israele ritirerà alcune truppe da Gaza, ma prevede che i combattimenti continueranno fino al 2024

L'annuncio delle Forze di Difesa Israeliane segna il più grande ritiro di truppe dal territorio dall'inizio della guerra contro Hamas e arriva dopo che l'esercito ha dichiarato che sta espandendo le operazioni nella Striscia di Gaza centrale e meridionale.

La 551esima e la 14esima brigata - composta da riservisti - torneranno alle loro famiglie e alla vita civile questa settimana, ha dichiarato l'IDF in un comunicato.

L'828esima brigata, che addestra i comandanti di squadra, la 261esima brigata, che addestra gli ufficiali dell'esercito, e la 460esima brigata, che addestra i corpi corazzati, torneranno ai loro addestramenti programmati, ha detto l'IDF.

Il comunicato afferma che la mossa dovrebbe "alleggerire significativamente gli oneri economici" e le truppe "raccogliere le forze per le attività del prossimo anno, poiché i combattimenti continueranno e i loro servizi saranno ancora necessari".

In un briefing di domenica, il portavoce dell'IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto che il ritorno dei riservisti ha lo scopo di garantire "la pianificazione e la preparazione per il proseguimento del 2024... comprendendo che ci verranno richiesti compiti aggiuntivi e azioni di guerra per tutto l'anno". Gli obiettivi della guerra "richiedono combattimenti prolungati", ha aggiunto.

Il fulcro delle operazioni di terra israeliane si è spostato al centro e al sud della Striscia, ma continuano i combattimenti nel nord, dove si stima che il 52-65% delle strutture sia stato danneggiato e 46.000 unità abitative completamente distrutte, secondo le Nazioni Unite.

La scorsa settimana l'IDF ha esteso le operazioni a Khan Younis, nel sud di Gaza. L'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione (UNRWA) ha avvertito giovedì che oltre 150.000 persone "non hanno un posto dove andare", dopo che l'IDF ha avvertito i residenti in molte zone della Gaza centrale che dovevano andarsene con urgenza.

Israele mira a distruggere Hamas dopo che gli attacchi a sorpresa del gruppo militante palestinese del 7 ottobre hanno provocato 1.200 morti in Israele, secondo le autorità israeliane, e a riportare indietro gli ostaggi catturati da Hamas.

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato sabato che la guerra di Israele a Gaza è al suo "massimo livello e continuerà per mesi", secondo la Radio dell'Esercito israeliano.

Alti funzionari statunitensi hanno dichiarato alla CNN, all'inizio di dicembre, che si aspettavano che l'attuale fase dell'operazione di terra di Israele, che ha come obiettivo l'estremità meridionale della Striscia, durasse diverse settimane prima di passare, possibilmente entro gennaio, a una strategia a più bassa intensità e iper-localizzata, che prende di mira specifici militanti e leader di Hamas.

L'amministrazione Biden ha avvertito Israele che non può replicare il tipo di tattica devastante usata nel nord e che deve fare di più per limitare le vittime civili.

Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, più di 21.000 persone sono state uccise nell'enclave durante l'offensiva israeliana.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com