Israele riporta un attacco aereo contro il centro di comando di Hamas

All'alba, l'esercito israeliano, secondo le sue dichiarazioni, ha attaccato un edificio scolastico a Gaza City. Ha affermato che terroristi di Hamas si nascondevano lì, pianificando attacchi. Ci sono rapporti di numerosi morti e feriti.

L'aeronautica israeliana, secondo le sue dichiarazioni, ha attaccato un centro di comando militare islamico di Hamas in un edificio scolastico nella Striscia di Gaza nord la scorsa notte. Sono stati colpiti i terroristi. Non ci sono rapporti di vittime dal lato israeliano. Fonti mediche e di sicurezza a Gaza dicono che almeno 100 persone sono state uccise. L'ufficio stampa controllato da Hamas ha detto che la scuola, usata come rifugio per i sfollati, è stata attaccata durante la preghiera musulmana del mattino. Molti dei vittime sono stati bruciati. Il canale arabo di notizie Al-Jazeera, citando la Difesa Civile Palestinese, ha anche riferito più di 100 morti e decine di feriti. Nessuna di queste notizie è stata verificata in modo indipendente.

Il centro di comando di Hamas si trovava in una scuola accanto a una moschea che fungeva da rifugio per i residenti di Gaza City, ha detto l'esercito israeliano all'alba. L'esercito israeliano non ha fornito informazioni sulle vittime nel suo comunicato Telegram. "Misure numerose" sono state adottate prima dell'attacco per minimizzare il rischio per i civili, ha detto. Sono state usate munizioni precise nell'attacco.

Hamas ha usato l'edificio come nascondiglio per i terroristi e i comandanti. Da lì, gli attacchi contro le truppe israeliane e lo stato di Israele venivano pianificati e preparati, ha detto l'esercito israeliano di nuovo. Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale operando da rifugi civili, ha aggiunto. I civili vengono usati come scudi umani per le loro attività terroristiche.

L'organizzazione terroristica palestinese Jihad Islamica ha risposto immediatamente. "La scelta della preghiera del mattino come momento per questo orribile massacro conferma che l'obiettivo del nemico era uccidere il maggior numero possibile di civili, compresi i bambini e gli anziani". L'esercito israeliano utilizza lo stesso falso pretesto per gli attacchi alle scuole come per la distruzione degli ospedali nella Striscia di Gaza.

L'Unione Europea condanna fortemente l'attacco dell'esercito israeliano alla scuola di Gaza City, esprimendo profonda preoccupazione per i morti e i feriti tra i civili. L'Unione Europea chiede un'indagine immediata sull'incidente e a tutte le parti di garantire la protezione dei civili secondo il diritto internazionale.

