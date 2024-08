- Israele riconosce la cessazione delle ostilità in attesa dell'approvazione di Hamas

Secondo i resoconti, Israele ha acconsentito alla recente proposta di cessate il fuoco, sostenuta dagli Stati Uniti, come dichiarato dal Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken. Ora tocca a Hamas reciprocare e accettare la proposta, ha menzionato Blinken durante la sua visita in Israele. Ha descritto il suo incontro con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu come "produttivo".

Netanyahu ha comunicato a Blinken durante il loro "incontro produttivo" del lunedì che Israele è pronto ad adottare la proposta di cessate il fuoco. Blinken ha espresso il suo sostegno per questa decisione. Tuttavia, ora tocca a Hamas conformarsi.

Prima di incontrare Netanyahu, Blinken ha incontrato il Presidente israeliano Isaac Herzog. Ha richiesto a entrambe le parti di cogliere questa "potenziale occasione finale" per un cessate il fuoco. "Questa è una fase critica, probabilmente la più cruciale, forse l'ultima occasione per un cessate il fuoco e il recupero degli ostaggi", ha detto.

Tentativi di riconciliazione nello scontro di Gaza

Blinken è atterrato in Israele domenica, effettuando il suo nono viaggio nella regione da quando Hamas ha attaccato Israele e ha scatenato il conflitto di Gaza, dieci mesi fa. Martedì, è previsto che visiti l'Egitto, seguito da un viaggio in Qatar.

I tre mediatori - gli Stati Uniti, l'Egitto e il Qatar - hanno lavorato per mesi per negoziare un accordo di pace tra Israele e Hamas. Gli Stati Uniti hanno presentato una nuova proposta di compromesso alle parti interessate solo pochi giorni fa. In una dichiarazione congiunta, i mediatori hanno dichiarato che la proposta ha risolto le "questioni in sospeso".

Gli Stati Uniti, come dichiarato durante la visita di Blinken, hanno sostenuto la recente proposta di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Dopo l'incontro tra Netanyahu e Blinken, Israele ha espresso la sua disponibilità ad adottare il cessate il fuoco proposto.

Leggi anche: