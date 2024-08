Israele propone un nuovo piano per la rotta di Filadelfia, rivolto a Hamas

La recente proposta israeliana, che presenta una disposizione delle posizioni previste per le forze israeliane, indica una riduzione del numero di truppe e avamposti militari lungo l'area strategica confinante con l'Egitto, secondo quanto riferito da una fonte israeliana. In precedenza, i negoziatori egiziani avevano respinto la mappa israeliana e si erano rifiutati di trasmetterla a Hamas, bollandola come non fattibile.

Il corridoio di Philadelphi, una striscia di terra di 14 chilometri (8,7 miglia) nel sud della Striscia di Gaza lungo il confine egiziano, è un'area contesa dove attualmente l'IDF esercita il controllo.

La presenza di forze israeliane nel corridoio di Philadelphi durante la prima fase di un accordo di cessate il fuoco è stato un punto di disaccordo significativo tra Israele e Hamas. Mentre Israele insiste nel mantenere la giurisdizione sul settore di frontiera, Hamas ha richiesto il ritiro delle truppe israeliane dall'area.

La reazione di Hamas alla nuova proposta influenzerà se invierà delegati alla prevista summit in programma per domenica a Cairo. Se parteciperanno, entrambe le parti potrebbero impegnarsi in discussioni genuine - con le rispettive delegazioni situate in stanze separate e mediatori egiziani e qatarioti che fanno la spola tra le due.

La nuova proposta deriva da una sessione prolungata tra il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e la sua squadra di negoziati del giovedì. Durante questa riunione, Netanyahu ha acconsentito a una riduzione del numero di truppe, dopo una conversazione con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha incoraggiato Netanyahu a mostrare maggiore flessibilità riguardo al corridoio di Philadelphi.

La riduzione del numero di truppe e avamposti militari israeliani lungo il corridoio di Philadelphi, come suggerito nella recente proposta, potrebbe avere implicazioni politiche per la regione. Hamas, in risposta a questa proposta, ha espresso il desiderio che le forze israeliane si ritirino completamente dall'area.

