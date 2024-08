Israele ordina l'evacuazione - Centinaia di persone fuggono di nuovo da Chan Junis

Molti palestinesi, che avevano già fuggito più volte durante i dieci mesi di guerra, hanno ripreso la strada, come hanno osservato i giornalisti dell'AFP. Dopo l'ultimo ordine di evacuazione, "non sappiamo dove andare", ha detto Sami Tschahada, 55enne. In precedenza aveva lasciato Khan Yunis dopo la morte della figlia in un bombardamento.

Secondo l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi UNRWA, più di 75.000 persone sono state sfollate nella parte meridionale della Striscia di Gaza nei soli ultimi giorni.

L'ordine di evacuazione israeliano è arrivato un giorno dopo un altro attacco israeliano a una scuola di Gaza City, che ha scatenato aspre critiche a livello internazionale. Secondo la difesa civile della Striscia di Gaza, l'attacco di sabato ha ucciso 93 palestinesi, tra cui bambini.

Israele ha sostenuto che l'attacco ha ucciso 19 combattenti delle organizzazioni palestinesi Hamas e Jihad Islamica.

In mezzo allo sfollamento, Chan, vicino di casa di Sami, ha espresso sentimenti simili, dicendo: "Siamo stati sradicati ancora una volta e non sappiamo dove chiamare casa". In precedenza, la famiglia di Chan aveva lasciato Khan Younis a causa della violenza intensa.

