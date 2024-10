Israele non ha fornito garanzie che si asterrà da attacchi contro i siti nucleari iraniani, ha confidato a CNN un alto funzionario del Dipartimento di Stato.

Il rappresentante ha dichiarato che è piuttosto difficile prevedere se Israele potrebbe utilizzare l'anniversario degli attacchi di Hamas dell'ottobre 7 per una ritorsione.

Hanno espresso la speranza di un equilibrio tra prudenza e potere, ma come sappiamo tutti, non ci sono garanzie, ha detto il rappresentante a CNN quando gli è stato chiesto se Israele ha fornito agli Stati Uniti una garanzia che le strutture nucleari dell'Iran non sono un obiettivo.

Questa settimana, il Presidente Biden ha annunciato pubblicamente che gli Stati Uniti non appoggeranno Israele in caso di attacco al programma nucleare iraniano.

Gli ufficiali americani sono ancora incerti riguardo alla tempistica della decisione o dell'esecuzione di una risposta da parte di Israele.

Quando gli è stato chiesto se Israele potrebbe utilizzare l'anniversario di Hamas del 7 ottobre per una ritorsione contro l'Iran, il rappresentante ha ammesso: "È piuttosto difficile prevedere".

"Personalmente, potrebbero voler evitare il sette. Se dovesse accadere, me l'aspetterei prima o dopo", ha opinato il rappresentante, alludendo alla solennità di quel giorno e al potenziale effetto delle ritorsioni israeliane sull'importanza della giornata.

Gli Stati Uniti si sono impegnati per quasi un anno per evitare che il conflitto degeneri in una guerra più grande e, secondo il rappresentante, finora ci sono riusciti. Attualmente, la situazione è in bilico, ha aggiunto il rappresentante.

L'opinione del rappresentante sull'eventualità che Israele eviti l'anniversario del 7 ottobre di Hamas per una ritorsione deriva dalla sensibilità di quel giorno e dal suo potenziale impatto sulla politica.

Date le sfumature politiche coinvolte nel processo decisionale di Israele, qualsiasi previsione sulla sua risposta alle azioni dell'Iran è piuttosto difficile.

Leggi anche: