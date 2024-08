Israele minaccia Sinwar di morte dopo che è stato nominato nuovo leader di Hamas

Hamas ha nominato Sinwar successore del capo del Politburo Haniyeh martedì, una settimana dopo il suo assassinio a Tehran. Il leader dell'organizzazione palestinese nella Striscia di Gaza ora servirà come "capo del Politburo", ha annunciato Hamas. Il ministro degli Esteri israeliano Katz ha subsequently dichiarato che questa "detestabile organizzazione", ora guidata da Sinwar, deve essere cancellata dalla mappa.

Sinwar è considerato il mastermind dietro l'attacco su larga scala di Hamas contro Israele dell'ottobre 7, rendendolo una delle figure più ricercate dell'organizzazione palestinese. Da allora non ha fatto apparizioni pubbliche e si presume che si nasconda nel sistema di tunnel sotto la Striscia di Gaza.

Secondo i resoconti israeliani, 1198 persone sono state uccise e 251 altre sono state prese in ostaggio nella Striscia di Gaza durante l'attacco. 111 persone sono ancora trattenute nella Striscia di Gaza, con 39 ufficialmente dichiarate morte.

Israele ha lanciato operazioni militari su larga scala contro i bersagli nella Striscia di Gaza. Secondo le cifre del ministero della Salute controllato da Hamas, che non possono essere verificate in modo indipendente, oltre 39.650 persone sono state uccise finora.

Il predecessore di Sinwar, Haniyeh, è stato ucciso a Tehran lo scorso mercoledì. Hamas e l'Iran hanno incolpato Israele per l'assassinio, con il leader spirituale iraniano Ayatollah Ali Khamenei che minaccia "ritorsione". Israele non ha commentato ulteriormente l'assassinio di Haniyeh. Ore prima, Israele aveva ucciso Fuad Shukr, il comandante di più alto livello della milizia Hezbollah sostenuta dall'Iran in Libano. Anche il suo capo, Hassan Nasrallah, ha minacciato rappresaglie.

Un attacco dell'Iran e dei suoi alleati è stato atteso per giorni. Gli sforzi diplomatici internazionali per ridurre la tensione sono in pieno svolgimento. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato martedì che il suo paese sta lavorando "24 ore su 24" per calmare la situazione. Ha nuovamente invitato l'Iran e Israele a evitare l'escalation, avvertendo che ulteriori attacchi aumenterebbero solo "il rischio di conseguenze pericolose che nessuno può prevedere o controllare completamente".

Nel frattempo, l'ambasciatore di Israele in Germania, Ron Prosor, si aspetta un attacco iraniano imminente contro il suo paese. "Se lo dicono, se lo dicono pubblicamente, devi prenderli sul serio", ha detto mercoledì. Questo è stato evidente nell'attacco iraniano di aprile.

Quasi cinque mesi fa, l'Iran ha attaccato direttamente Israele dal suo territorio per la prima volta, utilizzando più di 300 razzi e droni. Teheran nega il diritto di Israele di esistere dalla Rivoluzione islamica del 1979 e sostiene diversi alleati militanti, tra cui Hamas nella Striscia di Gaza, Hezbollah in Libano, i Houthis nello Yemen e i gruppi in Iraq e Siria.

